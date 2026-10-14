Dok se hvali zatvaranjem poglavlja i približavanjem Evropskoj uniji, Vlada Crne Gore po pitanju naftnih derivata radi sve potpuno suprotno onome što rade članice EU iz regiona – Hrvatska i Slovenija.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Dok vlade tih zemalja, članice bivše Jugoslavije, rade sve da smanje cijenu eurodizela, pa žele da idu čak i protivno propisima EU, naša Vlada svakog ponedjeljka doliva ulje na vatru i drži cijenu eurodizela na blizu dva eura. U Hrvatskoj i Sloveniji su cijene eurodizela trenutno 1,83 i 1,88 eura, dok je kod nas litar 1,98 eura, piše Dan.

Hrvatska je trenutno smanjila cijenu dizela za 30 centi, Slovenija za 22 centa, a naša Vlada za samo pet centi.

Hrvatska je još ranije tražila od Evropske komisije (EK) dozvolu da smanji akcize na dizel 22,5 centi ispod minimuma koji je propisala EK (33 centa), i to joj je odboreno, pa trenutno akciza na dizel u toj susjednoj zemlji iznosi 26 centi po litru. Mogu da je smanje za još 15,5 centi. Prije rata između SAD i Irana, akciza je bila malo preko 40 centi. Slovenija trenutno drži akcizu na 33 centa po litru, ali su tražili od Evropske komisije da je privremeno smanje na 10,5 centi, što bi im omogućilo dodatno smanjenje za 22,5 centi. Evropska komisija je podržala zahtjev, ali predlog mora jednoglasno potvrditi Savjet EU.

Naša Vlada, koju vodi Milojko Spajić, ima mogućnost da smanji akcizu na dizel za još 40 odsto, što je 17,6 centi. Kada se toj cifri doda PDV, Vlada bi mogla da smanji maloprodajnu cijenu za još 21 cent. U tom slučaju za litar dizela bismo plaćali 1,77 eura, a ne sadašnjih 1,98 eura.

Mjere koje preduzima Vlada nijesu dovoljne da pomognu građanima, ocijenio je poslanik GP URA Mileta Radovanić i dodao da bi trebalo smanjiti porez na dodatu vrijednost (PDV) na gorivo dok traje kriza na svjetskom tržištu energenata.

,,Država od postojeće cijene goriva kroz akcize i PDV ubira prihod od oko 77 centi po litru, što znači da na svakom punjenju rezervoara od 50 litara od građana prihoduje 38,5 eura", naveo je Radovanić u saopštenju.

On je dodao da je situacija za građane sve nepovoljnija, te da su cijene goriva među najvećima u regionu, slične onima u Sloveniji, koja ima znatno bolji životni standard, i osjetno veće nego u Hrvatskoj, koja je članica EU, prenosi Dan.

,,Građani ne treba da finansiraju krizu. Dok ona traje, država treba da uzima manje da bi građanima ostalo više", poručio je Radovanić.

On je podsjetio da je cijena litra dizela porasla na rekordnih 1,98 eura, te da je od početka krize taj energent skuplji čak 48 odsto.

,,Građani rezervoar od 50 litara dizela plaćaju čak 32 eura više nego na početku krize", ukazao je Radovanić.

On traži predvidiv antikrizni mehanizam koji bi podrazumijevao i smanjenje PDV-a na gorivo.

Prosječna neto plata u Hrvatskoj je oko 1.550 eura, a u Sloveniji skoro 1.700 eura i njihove vlade drže cijenu dizela ispod 1,90 eura i rade sve što je u njihovoj moći da tu cijenu još spuste ili da ne dozvole da pređe preko tog iznosa.

Za razliku od njih, naša Vlada ima mogućnost smanjenja akciza i smanjenja maloprodajnih cijena goriva, ali to ne koristi, već dozvoljava da građani Crne Gore, čija je prosječna plata 1.040 eura, plaćaju skuplje gorivo nego što je to slučaj sa građanima Slovenije i Hrvatske.