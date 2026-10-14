Postupak obrade zahtjeva i isplate subvencija za produženi boravak odvija se u skladu sa propisanim procedurama i rokovima definisanim važećim aktima, saopštili su iz Sekretarijata za socijalno staranje Glavnog grada.

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Njihova reakcija uslijedila je nakon što su roditelji saopštili za "Dan" da su platili produženi boravak za septembar i oktobar, a da će tek krajem ovog mjeseci biti im uplaćena subvencija za prethodni.

Iz sekretarijata su naveli da komisija zadužena za ovaj proces redovno obrađuje pristigle zahtjeve, u okviru svojih nadležnosti.

,,Iako odlukom nije preciziran striktan rok u kojem su privatni produženi boravci dužni da dostave spiskove korisnika Sekretarijatu, tačkom 4 Javnog poziva za dodjelu subvencija definisano je da se spiskovi dostavljaju u tekućem mjesecu za prethodni mjesec. U cilju ubrzavanja postupka i efikasnije realizacije isplata, rok za dostavljanje spiskova korisnika, koji je ranije bio do 20. u mjesecu, pomjeren je na 5. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec, a sve u cilju brže obrade zahtjeva. Imajući u vidu da je za septembar pristigao izuzetno veliki broj zahtjeva, Komisija trenutno radi u povećanom kapacitetu kako bi u što kraćem roku razmotrila sve pristigle prijave. Liste se formiraju i objavljuju sukcesivno, u skladu sa dinamikom obrade zahtjeva i procedurama predviđenim javnim pozivom", saopštili su iz sekretarijata.

Oni ističu da sekretarijat i komisija preduzimaju sve neophodne aktivnosti kako bi se postupak sproveo efikasno i kako bi svi pristigli zahtjevi bili obrađeni u što kraćem roku, a očekivane subvencije bile isplaćene do kraja nedjelje.