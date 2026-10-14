Postupak obrade zahtjeva i isplate subvencija za produženi boravak odvija se u skladu sa propisanim procedurama i rokovima definisanim važećim aktima, saopštili su iz Sekretarijata za socijalno staranje Glavnog grada.
Njihova reakcija uslijedila je nakon što su roditelji saopštili za "Dan" da su platili produženi boravak za septembar i oktobar, a da će tek krajem ovog mjeseci biti im uplaćena subvencija za prethodni.
Iz sekretarijata su naveli da komisija zadužena za ovaj proces redovno obrađuje pristigle zahtjeve, u okviru svojih nadležnosti.
,,Iako odlukom nije preciziran striktan rok u kojem su privatni produženi boravci dužni da dostave spiskove korisnika Sekretarijatu, tačkom 4 Javnog poziva za dodjelu subvencija definisano je da se spiskovi dostavljaju u tekućem mjesecu za prethodni mjesec. U cilju ubrzavanja postupka i efikasnije realizacije isplata, rok za dostavljanje spiskova korisnika, koji je ranije bio do 20. u mjesecu, pomjeren je na 5. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec, a sve u cilju brže obrade zahtjeva. Imajući u vidu da je za septembar pristigao izuzetno veliki broj zahtjeva, Komisija trenutno radi u povećanom kapacitetu kako bi u što kraćem roku razmotrila sve pristigle prijave. Liste se formiraju i objavljuju sukcesivno, u skladu sa dinamikom obrade zahtjeva i procedurama predviđenim javnim pozivom", saopštili su iz sekretarijata.
Oni ističu da sekretarijat i komisija preduzimaju sve neophodne aktivnosti kako bi se postupak sproveo efikasno i kako bi svi pristigli zahtjevi bili obrađeni u što kraćem roku, a očekivane subvencije bile isplaćene do kraja nedjelje.