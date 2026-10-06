Nova saobraćajnica petlja Veruša-Lopate, vrijedna oko 11 miliona eura, značajno će skratiti vrijeme putovanje između Podgorice i Lijeve Rijeke, pa će se do tog područja ubuduće stizati za manje od pola sata.

Izvor: Uprava za saobraćaj

To su nakon obilaska radova poručili ministar saobraćaja Radoš Zečević, vršilac dužnosti direktora Uprave za saobraćaj Luka Mugoša i gradonačelnik Podgorice Saša Mujović, ističući da će projekat poboljšati povezanost auto-puta sa regionalnom putnom mrežom i lijevoriječkim selima.

Ministar saobraćaja Radoš Zečević kazao da se očekuje da glavni radovi, odnosno probijanje puta, budu završeni do kraja godine.

„Riječ je o saobraćajnici koja je veoma značajna za devet lijevoriječkih sela, jer predstavlja njihovu glavnu vezu sa auto-putem. Izgradnjom ovog puta biće skraćeno vrijeme putovanja do Podgorice za ljude koji žive na ovom području, ali i za one koji planiraju da se vrate na svoja imanja“, poručio je Zečević, navodi se u saopštenju Uprave za saobraćaj.

Gradonačelnik Podgorice prof. dr Saša Mujović istakao je da se puni benefiti auto-puta mogu iskoristiti tek uz kvalitetne pristupne puteve.

„Ovaj projekat je posebno značajan za stanovnike Lijeve Rijeke i okolnih naselja, jer će se završetkom puta od Podgorice do Lijeve Rijeke stizati za manje od pola sata. Ova saobraćajnica predstavlja i vezu sa regionalnim putem Podgorica-Mateševo-Kolašin, tako da ćemo već naredne godine imati novu i funkcionalnu putnu vezu“, kazao je Mujović, ističući posebno i turistički potencijal ovoga kraja.

“Ovo je samo jedan mali korak u pravcu onoga što smo započeli prošle godine i više od 20km lokalnih puteva kroz Lijevu rijeku je izgrađeno, a tako ćemo nastaviti i u budućem period”, poručio je Mujović.

Vršilac dužnosti direktora Uprave za saobraćaj Luka Mugoš istakao je da je riječ o jednom od značajnijih projekata Uprave za saobraćaj, čija je vrijednost oko 11 miliona eura.

„Projekat obuhvata izgradnju 3,2 kilometra saobraćajnice, oko kilometar pristupnih puteva, kao i nove trafostanice. Završetkom radova unaprijedićemo saobraćajnu povezanost ovog područja i stvoriti bolje uslove za njegov dalji razvoj“, poručio je Mugoša, navodeći da je Uprava za saobraćaj posvećena ravnomjernom regionalnom razvoju.

Izvođač radova je kompanija Koding iz Podgorice, dok stručni nadzor nad realizacijom projekta vrši Projectman.