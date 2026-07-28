Popović: Pravdu ćemo tražiti i na međunarodnim sudovima

Izvor: MONDO

Vrhovni sud Crne Gore odbio je žalbu kompanije Carine d.o.o. i potvrdio rješenje Upravnog suda kojim je prethodno odbijen zahtjev te kompanije za odlaganje izvršenja rješenja Uprave za zaštitu kulturnih dobara – Područne jedinice Kotor, kojim je naloženo vraćanje u prvobitno stanje lokacije na kupalištu u Baošićima, potvrđeno je Pobjedi iz više izvora, piše Pobjeda.

Riječ je o rješenju Uprave od 16. februara 2026. godine, kojim je kompaniji Carine naloženo da u prvobitno stanje vrati lokaciju koju čine katastarske parcele 771, 772, 773/1 i 774 KO Baošići, Opština Herceg Novi. U rješenju Uprave navedeno je da ta lokacija predstavlja integralni dio zaštićene okoline Prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora, upisanog na Listu svjetske baštine UNESCO-a.

Da je Vrhovni sud odbio žalbu Carina protiv ranije odluke Upravnog suda potvrdila je juče Pobjedi i pravna zastupnica kompanije Biljana Vuksanović, koja je objasnila da je pred Vrhovnim sudom i žalba protiv rješenja Uprave o obustavi radova na plaži u Baošićima, ali da sud o tome još nije odlučivao.

Vrhovni sud je, prema podacima koje je juče prvi objavio CIN-CG, odlučio 9. jula, primjenom člana 47 stav 1 Zakona o upravnom sporu. Time je potvrđeno rješenje Upravnog suda od 5. juna, kojim je odbijen zahtjev Carina da se izvršenje rješenja Uprave odloži do pravosnažnog okončanja upravnog spora.

Ni Vrhovni sud, kao ni prethodno Upravni sud, nije odlučivao o zakonitosti rješenja Uprave za zaštitu kulturnih dobara i drugostepenog rješenja Ministarstva kulture i medija. Predmet odlučivanja bio je isključivo zahtjev kompanije da se izvršenje tog akta privremeno odloži. Prema obrazloženju suda, za odlaganje izvršenja upravnog akta moraju biti ispunjeni uslovi propisani Zakonom o upravnom sporu – da bi izvršenjem akta tužiocu nastupila nenadoknadiva šteta, da odlaganje nije protivno javnom interesu i da se njime ne bi nanijela šteta protivnoj stranci ili zainteresovanom licu.

Vrhovni sud prihvatio je zaključak Upravnog suda da Carine nijesu učinile vjerovatnim postojanje osnova za odlaganje izvršenja osporenog rješenja, odnosno da nijesu dokazale da bi izvršenjem akta za kompaniju nastupila nenadoknadiva šteta. Kompanija se u postupku pozivala na moguće posljedice po poslovanje hotelskog kompleksa tokom turističke sezone, izmaklu korist, odgovornost prema turoperatorima, mogućnost plaćanja penala i naknade štete, reputacionu štetu na međunarodnom turističkom tržištu, kao i negativan uticaj na boravišne takse, turističke naknade i širi javni interes.

Vrhovni sud je, međutim, ocijenio da šteta na koju se kompanija poziva nije šteta nenadoknadivog karaktera. Sud je ukazao da nenadoknadiva šteta podrazumijeva takve posljedice čije bi otklanjanje u redovnom toku stvari bilo objektivno nemoguće i koje se ne mogu nadoknaditi novčanom naknadom.

Sud je ocijenio i da navodi Carina da su radovi izvedeni na osnovu pravosnažne građevinske dozvole, kao i prigovori koji se odnose na zakonitost postupka donošenja rješenja Uprave, nijesu od značaja za odlučivanje o zahtjevu za odlaganje izvršenja. Ta pitanja, kako proizilazi iz obrazloženja, mogu biti predmet ocjene samo u glavnom upravnom sporu, u kojem će se odlučivati o zakonitosti osporenih akata.

Odluka Vrhovnog suda zato ne znači da je okončan cio spor između kompanije Carine i nadležnih organa. Glavni upravni spor, u kojem će se ispitivati zakonitost rješenja Ministarstva kulture i medija i Uprave za zaštitu kulturnih dobara, i dalje ostaje otvoren. Međutim, u ovoj fazi potvrđeno je da zahtjev kompanije da se privremeno odloži vraćanje lokacije u prvobitno stanje nije prošao ni pred drugostepenom sudskom instancom, prenosi Pobjeda.

U međuvremenu je, kako je ranije pisala Pobjeda, istekao rok kojim je Uprava za zaštitu kulturnih dobara naložila Carinama da lokaciju vrate u prvobitno stanje. Pošto to nije učinjeno, Uprava je kompaniji 17. jula izrekla maksimalnu novčanu kaznu od 5.000 eura. Uprava je istog dana, takođe, izdala konzervatorske uslove kojima je predviđeno uklanjanje nasipa i svih novih struktura sa dijela akvatorijuma površine približno 12.500 kvadratnih metara, kao i obnova djelimično srušenog i dograđenog austrougarskog mandraća. Izradu konzervatorskog projekta Uprava je naložila Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom, kao upravljaču, odnosno držaocu obale, čime je otvoren put da vraćanje lokacije više ne zavisi od volje investitora.

Popović: Pravdu ćemo tražiti i na međunarodnim sudovima

Vlasnik kompanije Carine Čedomir Čedo Popović kazao je za Pobjedu da Vrhovni sud nije odlučivao o zakonitosti rješenja Uprave za zaštitu kulturnih dobara i Ministarstva kulture i medija o obustavi radova i vraćanju u prvobitno stanje, već samo o zahtjevu kompanije „Carine“ da se nalog Uprave odloži.

“Mi smo trebali da uradimo projekat za vraćanje obale, ali to nijesmo napravili iz objektivnih razloga. Prije svega, zato što smo konsultovali dosta konzervatora i svi su rekli da je to neizvodivo, a mi nijesmo ni dobili uslove kako da se radi taj projekat. Što se tiče presude Vrhovnog suda, mi poštujemo svaku presudu sudskih organa, s tim što ćemo da crpimo do maksimuma, jer Vrhovni sud nije zadnja instanca. Iscrpićemo sve domaće sudove, a poslije toga normalno je da ćemo pravdu potražiti i kod međunarodnih sudova”, kazao je Popović.

Prema njegovim riječima, pravni tim Carina, sastavljen od domaćih i stranih eksperata, tvrdi da su sva rješenja Uprave „potpuno nezakonito donešena“.

“Vi ste i sami svjedok da nas je Upravni sud odbio sa navodima da nijesmo dostavili dokumentaciju, a mi smo kompletnu dokumentaciju dostavili. Ponavljam, poštujemo presude domaćih sudova, ali ćemo ići i na međunarodne”, kazao je Popović.