Radunović otkriva i da bi istog mjeseca javnosti trebalo da bude dostupna baza državne imovine, sa podacima o njenom korišćenju i pravnom osnovu.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Vlada će ostati pri građanima obećanoj cijeni od 1.000 eura po kvadratu za Velje brdo za stanove koje se počinju graditi u decembru, poručio je ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Slaven Radunović u intervjuu za Pobjedu. On je saopštio da rast troškova gradnje neće promijeniti osnovnu ideju projekta Velje brdo, te najavljuje da bi izgradnja prvih šest zgrada sa 185 stanova trebalo da počne u decembru.

Radunović otkriva i da bi istog mjeseca javnosti trebalo da bude dostupna baza državne imovine, sa podacima o njenom korišćenju i pravnom osnovu. Istovremeno upozorava vlasnike neupisanih bespravnih objekata da do 14. avgusta pokrenu postupak upisa u katastar, jer se u suprotnom mogu suočiti sa njihovim uklanjanjem. U intervjuu govori i o projektu Slovenske plaže kao i spornoj gradnji u Baošićima, ali i o odgovornosti institucija zbog zakašnjelih reakcija.

"Projekat Velje brdo danas je u fazi u kojoj se planske odluke pretvaraju u konkretne radove na terenu. Ministarstvo javnih radova je 22. juna raspisalo tender za izradu glavnog projekta Bloka A1 i izvođenje prve faze izgradnje stambenog kompleksa sa pratećom infrastrukturom, što predstavlja jedan od najvažnijih koraka ka početku realizacije.

Istovremeno, 10. juna raspisan je i tender za izgradnju bulevara Velje vrdo, jer želimo da buduće naselje od samog početka ima kvalitetnu saobraćajnu i komunalnu infrastrukturu. Ne gradimo samo zgrade, već planiramo čitavo urbano naselje koje će svojim sadržajima obezbijediti kvalitetan život budućim stanovnicima.

Kada je riječ o rokovima, razumijem da javnost očekuje precizan datum. Međutim, bilo bi neodgovorno da licitiramo terminima prije nego što se steknu svi potrebni uslovi. Ono što mogu sa sigurnošću da kažem jeste da će izgradnja prvih stambenih objekata početi odmah po okončanju tenderskog postupka, izradi i reviziji glavnog projekta i pribavljanju svih neophodnih saglasnosti. Načelno, ostajemo pri već ranije najavljenom početku gradnje u decembru ove godine. Naš cilj nije da obećavamo rokove koje kasnije ne možemo ispuniti, već da građanima isporučimo kvalitetan projekat.

Kada govorimo o cijeni kvadratnog metra, važno je istaći da je osnovna ideja projekta Velje brdo od početka bila da građanima

ponudimo kvalitetan stan po cijeni koja je značajno pristupačnija od tržišne. To je i jedan od glavnih razloga zbog kojih je država pokrenula ovaj projekat – da stanovanje ne bude privilegija malog broja ljudi, već dostupnije mladim porodicama, zaposlenima i svima koji teško mogu da riješe stambeno pitanje po današnjim tržišnim uslovima.

Ranije pomenuta cijena od oko 1.000 eura po kvadratnom metru predstavljala je projektovani okvir i našu namjeru da se zadržimo u tom rasponu. Vlada će, naglašavam, kad je riječ o stanovima čija gradnja počinje u decembru, ostati pri toj, građanima obećanoj, cijeni kvadrata od 1.000 eura. U tu cijenu biće uključeni troškovi koji se odnose na izgradnju stanova i neophodnu infrastrukturu, a vodićemo računa da svaki element bude racionalan i opravdan, jer je riječ o projektu od posebnog javnog interesa. Naravno, svjesni smo da građevinski sektor posljednjih godina bilježi promjene cijena materijala i radova, ali naš zadatak je da kroz model realizacije projekta zaštitimo osnovnu ideju – da Velje brdo ostane projekat pristupačnog stanovanja, a ne još jedan, strogo uzevši, tržišni projekat", rekao je Radunović.