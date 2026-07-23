Iako je odlukom Vlade među destinacijama od javnog interesa bio predviđen i Amsterdam, ta linija nije obuhvaćena raspisanim tenderom.

Izvor: MONDO

Ministarstvo saobraćaja (MS) pokrenulo je javni postupak za uspostavljanje subvencionisanih avio-linija iz Podgorice prema Briselu, Parizu, Frankfurtu, Zagrebu i Bariju, prenosi Dan.

Iako je odlukom Vlade među destinacijama od javnog interesa bio predviđen i Amsterdam, ta linija nije obuhvaćena raspisanim tenderom.

Prvobitni plan Vlade bio je da PSO linije budu uspostavljene od 1. juna, ali taj rok nije ispoštovan. Novim tenderom predviđeno je da država za pet linija izdvoji ukupno 5,8 miliona eura sa PDV-om, dok će ugovor važiti godinu dana od potpisivanja ili do utroška opredijeljenih sredstava.

Tenderskom dokumentacijom predviđena su po tri povratna leta sedmično za svaku od pet destinacija.

Ponude se mogu dostavljati do 31. avgusta, kada će biti organizovano i njihovo otvaranje. Izabrani prevoznik biće u obavezi da započne saobraćaj najkasnije 90 dana nakon potpisivanja ugovora.

Koordinator u Ministarstvu saobraćaja Filip Radulović saopštio je da je cilj javnog postupka unapređenje povezanosti Crne Gore sa važnim evropskim centrima, piše Dan.

„Ovo je ulaganje u dostupnost, razvoj turizma, ekonomije i ravnomjerniji regionalni razvoj“, napisao je Radulović na Iksu.

Avio-kompanije mogu konkurisati za svaku liniju pojedinačno. Najveći iznos subvencije predviđen je za liniju Podgorica–Brisel i iznosi 1,486 miliona eura, dok je za Pariz opredijeljeno 1,051 milion. Za Frankfurt je planirano 912,7 hiljada eura, Zagreb 662 hiljade, a Bari 680,7 hiljada eura.

Jedan od uslova tendera jeste da avioni kojima će se obavljati letovi imaju najmanje 110 sjedišta. Time uslove ispunjava i Er Montenegro, koji bi, prema nezvaničnim informacijama, mogao konkurisati za svih pet linija.

Prilikom izbora najpovoljnije ponude ocjenjivaće se cijena, ali i kvalitet ponude, pri čemu će broj raspoloživih sjedišta predstavljati jedan od ključnih kriterijuma, prenosi Dan.

Nadzor nad realizacijom ugovora sprovodiće radni tim Ministarstva saobraćaja. U slučaju nepravilnosti u pružanju usluga ili obračunu naknade, pružalac usluga biće pisanim putem obaviješten o uočenim propustima i u obavezi da ih otkloni u roku koji odredi naručilac. O izvršenoj kontroli biće sačinjen zapisnik.