Zbog sporova koje je pokrenulo više od 140 pripravnika, država bi mogla biti suočena sa troškovima većim od 450.000 eura na ime naknada štete i sudskih troškova

Izvor: MONDO / Bojana Zimonjić

Nakon dvije godine nejednakog tretmana zaposlenih angažovanih na radnim mjestima pripravnika u sudovima i državnom tužilaštvu, a koji je, prema riječima predstavnika pripravnika Luke Jovićevića, bio posljedica postupanja Ministarstva finansija, pojavili su se prvi znaci rješenja problema koji su dugo očekivali, prenosi Dan.

Jovićević, međutim, upozorava da bi brojni sudski postupci mogli predstavljati značajan teret za budžet Crne Gore. Kako navodi, zbog sporova koje je pokrenulo više od 140 pripravnika, država bi mogla biti suočena sa troškovima većim od 450.000 eura na ime naknada štete i sudskih troškova.

"Pravosnažnom presudom suda utvrđeno je da nam kao kategoriji zaposlenih pripada pravo na minimalnu zaradu od 800 eura, odnosno da su nam u prethodnom periodu nezakonito obračunavane i isplaćivane zarade u iznosima od 600 eura. Svjedočimo kontinuiranom nezakonitom postupanju Ministarstva finansija, na šta su kako Vladi Crne Gore, tako i cjelokupnoj javnosti u prethodnom periodu ukazivali naši predstavnici, relevantne pravne instance i profesori pravnih nauka", kazao je Jovićević.

Prema njegovim riječima, sudska odluka je istovremeno pokazala da nije bilo osnova ni za pokušaje osporavanja stečenih akademskih zvanja i nivoa stručnih kvalifikacija pripravnika.

"Vlada Crne Gore je na taj način propustila mnoštvo šansi da preduprijedi nastupanje štete i to preventivnim i na zakonu zasnovanim postupanjem – pa će kao i obično 'liječiti posljedicu'. Zbog toga pozivamo Ministarstvo finansija da u najkraćem roku postupi po pravosnažnoj sudskoj presudi i donese odgovarajuće akte iz svoje nadležnosti kojima će dati smjernice računovodstvenim službama o budućoj isplati zarada zaposlenima na radnim mjestima pripravnika u iznosima od 800 eura", kazao je Jovićević.

On smatra da će naredne presude dodatno opteretiti državni budžet ukoliko se problem ne riješi sporazumno, piše Dan.

"Presude koje će se nizati u narednom periodu obrusiće se, kao lavina, na budžet Crne Gore. Poručujemo poreskim obveznicima države Crne Gore da dodatno zasuču rukave, jer bez obzira koliko oni svojim radom doprinosili budžetu naše države, mnogo dalje seže ekonomska i finansijska spremnost i fiskultura predstavnika Ministarstva finansija da novac svih građana protraće i u potpunosti izbjegnu njegovu valorizaciju na neki od mnoštva valjanih načina u interesu cjelokupnog društva", kazao je on.

Kao primjer potencijalnih troškova, Jovićević navodi da je u jednom predmetu vrijednost usvojenog tužbenog zahtjeva iznosila 644,92 eura, dok su troškovi parničnog postupka dostigli 520 eura.

"Zaštitnik imovinskopravnih interesa Crne Gore će nastavkom ovakvog postupanja nanijeti dvostruku štetu budžetu Crne Gore, pa i svima nama kao građanima. Napominjem da je riječ o više od 140 zaposlenih, čija potraživanja posmatrano kumulativno će preći iznos od 250.000 eura, dok će troškovi parničnih postupaka ukupno dostići iznose između 200.000 i 230.000 eura, prema našim prognozama. Dakle, Zaštitnik imovinskopravnih interesa ima šansu da zaključenjem poravnanja izbjegne nastupanje budućih troškova na ime vođenja parničnih postupaka, a da li će istu iskoristiti pokazaće vrijeme", kazao je Jovićević.

On je istakao i da su Ministarstvo pravde i aktuelni ministar Bojan Božović od početka bili otvoreni za saradnju i dijalog, sa ciljem pronalaženja rješenja i postizanja dogovora, prenosi Dan.

"Ukazujemo da je ovakva politika u direktnoj suprotnosti sa uslovima za zatvaranje poglavlja 23. i 24. na putu naše države ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji. O svemu navedenom sačinićemo detaljan izvještaj koji ćemo dostaviti svim relevantnim međunarodnim adresama, a uskoro ćemo i inicirati zvanične sastanke sa predstavnicima Evropske unije u Crnoj Gori", poručio je Jovićević.

On je dodao da očekuje aktivnije uključivanje novih članova Sudskog savjeta u rješavanje ovog pitanja.

"Pozdravljamo izbor novih članova Sudskog savjeta od kojih istovremeno očekujemo da će uzeti aktivno učešće u rješavanju ovog problema, budući da je do sada njihovo djelovanje po ovom pitanju bilo zabrinjavajuće pasivno", zaključio je Jovićević.