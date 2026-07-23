Bez jasnih uputstava i efikasne kontrole, takav režim stvara dodatne poteškoće, povećava rizik za posjetioce i radnike na gradilištu, a otežava i izvođenje radova

Izvor: MONDO

Privrednici sa područja Žabljaka i Pljevalja upozorili su da neblagovremeno i netransparentno informisanje javnosti o režimu saobraćaja na mostu na Đurđevića Tari izaziva nezadovoljstvo turista, otežava poslovanje i narušava ugled Crne Gore kao turističke destinacije.

Oni ističu da rekonstrukcija jednog od najpoznatijih crnogorskih mostova, vrijedna više od 6,6 miliona eura i finansirana donacijom Narodne Republike Kine, mora biti praćena kvalitetnom informacionom kampanjom, posebno tokom ljetnje turističke sezone. Prema ranijim najavama, radovi teku planiranom dinamikom, ali je predviđeno i potpuno zatvaranje mosta za saobraćaj u trajanju od oko dva i po mjeseca zbog završnih radova na kolovozu, prenosi Pobjeda.

Privrednici navode da turisti, turističke agencije i prevoznici nijesu na vrijeme dobili precizne informacije o terminima zatvaranja, trajanju obustave i alternativnim putnim pravcima. Zbog toga mnogi posjetioci za ograničenja saobraćaja saznaju tek kada stignu do mosta, što dovodi do gužvi, čekanja, promjene planova ili odustajanja od posjete.

Kako upozoravaju, posljedice ne osjećaju samo turisti već i ugostitelji, izdavaoci smještaja, turističke agencije, rafting centri, vodiči, prevoznici i proizvođači domaćih proizvoda, jer je most na Đurđevića Tari jedna od najvažnijih turističkih atrakcija na sjeveru Crne Gore.

Poseban problem, smatraju, predstavlja kompromisni režim saobraćaja koji je uveden kako bi se izašlo u susret lokalnom stanovništvu. Bez jasnih uputstava i efikasne kontrole, takav režim stvara dodatne poteškoće, povećava rizik za posjetioce i radnike na gradilištu, a otežava i izvođenje radova.

Privrednici naglašavaju da nije dovoljno postaviti obavještenja u blizini gradilišta. Informacije o zatvaranju mosta potrebno je unaprijed objavljivati putem zvaničnih internet stranica nadležnih institucija, turističkih organizacija, medija, turističkih agencija i navigacionih servisa, i to na više jezika. Obavještenja bi, pored termina zatvaranja, trebalo da sadrže preporučene alternativne pravce, procijenjeno vrijeme putovanja i informacije o ograničenjima za autobuse i teretna vozila, piše Pobjeda.

Od nadležnih institucija očekuju da hitno objave precizne termine potpunog i djelimičnog zatvaranja mosta, kao i sve izmjene režima saobraćaja koje mogu uticati na turiste. Takođe predlažu formiranje koordinacionog tima u kojem bi, osim državnih organa i izvođača radova, bili uključeni predstavnici lokalnih samouprava, turističkih organizacija i privrede.

Privrednici poručuju da podržavaju rekonstrukciju mosta i smatraju je važnom investicijom, ali upozoravaju da njen značaj ne smije biti umanjen lošom organizacijom i nedostatkom pravovremene komunikacije sa turistima i lokalnom privredom.