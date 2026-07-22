I Zajednica opština je od izvršne vlasti tražila produženje roka za upis nelegalnih objekata u katastar za još godinu.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Vlasnici bespravno izgrađenih objekata trebalo bi da dobiju dodatnih godinu dana za pokretanje postupka upisa u katastar, ako Skupština izglasa predlog izmjena i dopuna Zakona o legalizaciji bespravnih objekata kojim se rok za upis objekta u katastarsku evidenciju produžava sa 12 na 24 mjeseca od dana stupanja na snagu zakona.

Ovaj zakon stupio je na snagu 14. avgusta prošle godine, a nove izmjene u skupštinsku proceduru je predao poslanik NSD-a Dejan Đurović.

I Zajednica opština je od izvršne vlasti tražila produženje roka za upis nelegalnih objekata u katastar za još godinu.

Riječ je o izmjenama člana 48, stava 1 kojim je definisano da “vlasnik bespravnog objekta čiji objekat nije upisan u katastar nepokretnosti dužan je da, u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, pokrene postupak upisa objekta u katastarsku evidenciju”.

Kada je zakon stupio na snagu u avgustu prošle godine rok za upis u katastar je bio šest mjeseci od dana stupanja na snagu zakona, ali je na zahtjev Vlade krajem januara izmijenjen zakon pa je rok sa šest mjeseci produžen na godinu za upis ovih objekata što ističe 14.avgusta. To je urađeno, kako je Vlada tada obrazložila, zbog neusklađenosti odredbi Zakona o državnom premjeru i katastru sa odredbama Zakona o legalizaciji izrada i ovjera elaborata premjera izvedenog stanja bespravnog objekta od strane Katastra nije mogla biti sprovedene pravovremeno.

“Članom 48 stav 1 propisana je obaveza vlasnika bespravno izgrađenih objekata koji nijesu upisani u katastar nepokretnosti da, u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu zakona, pokrenu postupak upisa objekta u katastarsku evidenciju. Međutim, postupak upisa bespravno izgrađenog objekta nije moguće pokrenuti bez prethodno izrađenog elaborata premjera izvedenog stanja, njegove tehničke provjere u Upravi za nekretnine, kao i ispunjavanja drugih zakonom propisanih uslova. U dosadašnjoj primjeni zakona pokazalo se da veliki broj vlasnika objektivno nije u mogućnosti da u ostavljenom roku pokrene postupak, zbog okolnosti koje ne zavise od njih”, obrazložio je Đurović.

Prema njegovim riječima, veliki broj bespravno izgrađenih objekata nalazi se na nepokretnostima kod kojih prethodno moraju biti okončani drugi pravni postupci, kao što su ostavinski postupci, fizičke diobe, utvrđivanje prava svojine i drugi postupci pred sudovima i organima uprave.

“Zbog toga su geodetske organizacije u velikom broju slučajeva bile onemogućene ili su odbijale izradu elaborata, što je vlasnicima objekata faktički onemogućilo da započnu postupak upisa u propisanom roku”, naveo je Đurović.

Treba imati u vidu i da član 48 stav 2, kako je pojasnio poslanik NSD-a, propisuje veoma strogu posljedicu za propuštanje roka iz stava 1, odnosno obavezu inspektora zaštite prostora da donese rješenje o uklanjanju objekta za koji nije pokrenut postupak upisa.

“Imajući u vidu da značajan broj građana nije bio u mogućnosti da pokrene postupak zbog objektivnih administrativnih i institucionalnih prepreka, zadržavanje postojećeg roka dovelo bi do primjene najstrože mjere prema licima koja nijesu bila u mogućnosti da ispune zakonsku obavezu iz razloga na koje nijesu mogla uticati. Predloženim produženjem roka sa 12 na 24 mjeseca obezbijedili bi se realni uslovi za sprovođenje zakona, omogućilo bi se vlasnicima da pribave potrebnu dokumentaciju, izrade i ovjere elaborate, okončaju neophodne pravne postupke i blagovremeno pokrenu postupak upisa u katastarsku evidenciju. Na taj način ostvarila bi se svrha zakona, obezbijedila njegova pravična i efikasna primjena, te spriječile teške socijalne posljedice koje bi nastale usljed donošenja velikog broja rješenja o uklanjanju objekata koji predstavljaju jedino mjesto stanovanja njihovih vlasnika i njihovih porodica, čime bi se ujedno doprinijelo očuvanju socijalnog mira i pravne sigurnosti građana”, pojasnio je Đurović.