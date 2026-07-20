Primjenom TIPS Clone sistema korisnicima je omogućeno da novčana sredstva prenose u roku od svega nekoliko sekundi, bez obzira na doba dana, vikende ili praznike.

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Udruženje banaka Crne Gore pozdravilo je početak primjene TIPS Clone sistema u Crnoj Gori, čime je građanima i privredi omogućena nova generacija platnih usluga - brža, dostupnija i efikasnija plaćanja u realnom vremenu, 24 sata dnevno, sedam dana u sedmici.

"Uspješna implementacija ovog sistema rezultat je kompleksnih tehničkih, organizacionih i operativnih aktivnosti realizovanih tokom prethodnog perioda, čime su stvoreni uslovi za uspostavljanje savremene, sigurne i pouzdane infrastrukture za instant plaćanja, u skladu sa najvišim evropskim standardima", saopštila je direktorica Udruženja banaka Marija Šuković.

Primjenom TIPS Clone sistema korisnicima je omogućeno da novčana sredstva prenose u roku od svega nekoliko sekundi, bez obzira na doba dana, vikende ili praznike.

"Na taj način građani i privreda dobijaju brži, jednostavniji i efikasniji način izvršavanja platnih transakcija, dok naknade za instant plaćanja su manje ili iste od naknada koje se primjenjuju za postojeće platne transakcije. Za razliku od tradicionalnih platnih transakcija, koje su bile vezane za radno vrijeme i međubankarske obračunske cikluse, ovaj sistem omogućava izvršavanje plaćanja u svakom trenutku. To znači da su sredstva primaocu dostupna za svega nekoliko sekundi i to 24/7/365", ističe se u saopštenju.

Šuković je kazala da uvođenje instant plaćanja predstavlja jedan od najznačajnijih iskoraka u modernizaciji platnog prometa u Crnoj Gori i da potvrđuje posvećenost bankarskog sektora kontinuiranom unapređenju finansijskih usluga kroz digitalizaciju i primjenu savremenih tehnoloških rješenja. Pored brojnih koristi za građane i privredu, naglašava, ovaj projekat predstavlja i važan korak u daljem usklađivanju domaće platne infrastrukture sa evropskim standardima i razvoju modernog finansijskog sistema.

"Udruženje banaka Crne Gore posebno zahvaljuje i čestita Centralnoj banci Crne Gore i Banci Italije na uspješnoj koordinaciji ovog strateški važnog projekta, kao i svim bankama koje su svojim stručnim znanjem, posvećenošću i zajedničkim radom doprinijele njegovoj uspješnoj realizaciji", navodi ona.

Poručuje da će bankarski sektor nastaviti da ulaže u razvoj savremenih finansijskih usluga koje doprinose većoj efikasnosti, sigurnosti i dostupnosti, stvarajući dodatnu vrijednost za građane, privredu i ukupni ekonomski razvoj Crne Gore.