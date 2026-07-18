Uprava za saobraćaj objavila snimak završene obnove 15 kilometara magistrale koja povezuje Nikšić i Plužine sa pravcem prema Bosni i Hercegovini.

Izvor: Printsccreen, youtube, Uprava za saobraćaj

Uprava za saobraćaj objavila je snimak završenih radova na rekonstrukciji dionice Zaborje–Jasenovo Polje, na magistralnom putu Nikšić–Plužine.

Riječ je o trasi dugoj oko 15 kilometara, čijom je obnovom, kako navode iz Uprave za saobraćaj, unaprijeđena bezbjednost, kvalitet i uslovi odvijanja saobraćaja na jednom od značajnijih putnih pravaca u ovom dijelu Crne Gore.

Iz Uprave ističu da ova saobraćajnica ima poseban značaj za Nikšić i Plužine, ali i za povezivanje sa Bosnom i Hercegovinom, jer doprinosi boljem regionalnom povezivanju i efikasnijem protoku ljudi i robe.