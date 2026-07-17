Iz Evropskog saveza su ukazali da tereni moraju biti dostupni svim građanima kada na njima nema organizovanih treninga, turnira ili manifestacija.

Izvor: MONDO

Skupština Glavnog grada je odlukom o cjenovniku obavezala gradsko preduzeće Sportski objekti da nemaju pravo da dozvole besplatno korišćenje Stadiona malih i mi smo tu vezanih ruku, saopštio je za „Dan“ Miljan Ivanović, direktor preduzeća.

Iz Evropskog saveza juče su pozvali Glavni grad da hitno naloži upravi Sportskih objekata da ukloni katance sa Stadiona malih sportova, a nakon njih oglasila se i zamjenica gradonačelnika Podgorice Nađa Ljiljanić koja je zatražila od Miljana Ivanovića, direktora Sportskih objekata, i upravnog odbora preduzeća, da preispitaju praksu zaključavanja stadiona za građane.

Iz Evropskog saveza su ukazali da tereni moraju biti dostupni svim građanima kada na njima nema organizovanih treninga, turnira ili manifestacija. Poručili su da odluka Sportskih objekata da stavi katance na Stadion malih sportova nije administrativna odluka, to je poruka, piše Dan.

"Poruka da je prihod važniji od igre. Da je komercijalizacija važnija od javnog interesa. Da je novac postao važniji od ljudi. Stadion malih sportova nije običan sportski teren. To je simbol Podgorice. Mjesto na kojem su odrasle generacije Podgoričana. Stanovnici centra grada godinama gledaju kako nestaje jedan po jedan javni prostor. Košarkaški tereni u Njegoševom parku odavno nijesu ono što su nekada bili. Tereni iza Gimnazije izgubili su svoju prvobitnu funkciju. Brojna igrališta su nestala ili su postala komercijalni sadržaji. Stadion malih sportova ostao je posljednja velika javna sportska površina dostupna svim građanima. I sada se i na njega stavlja katanac" navode u saopštenju iz Evropskog saveza.

Miljan Ivanović objašnjava da je preduzeće statutom, od strane osnivača, zaduženo da vodi računa o povjerenim resursima, isto kao i Čistoća, Vodovod, Deponija, Parking servis ...

"Nama nije cilj da onemogućimo ili uskratimo korišćenje resursa kojima raspolažemo, pa i Stadiona malih sportova, već naprotiv, ali ovo preduzeće je ograničeno zakonskim i podzakonskim procedurama, te bi svako postupanje protivno njima bilo nezakonito te povlačilo i krivičnu odgovornost lica koja upravljaju društvom. Mijenjanje režima utvrđenog zakonom i podzakonskim aktima moguće je samo od strane osnivača društva-Skupštine Glavnog grada" rekao je Ivanović, piše Dan.

Ukazuje da su svjesni značaja Stadiona malih sportova za Podgoricu bez obzira na starosnu dob, te da su obezbijedili sredstva kako bi se zaustavilo njegovo dalje propadanje i devastacija. Poručuje da je postavljena nova podloga za mali fudbal, te da su pored nje realizovani, ili su u fazi realizacije, projekti čija ukupna vrijednost prelazi 200.000 eura.

Ukazuje da po Zakonu o državnoj imovini nije dozvoljeno besplatno ustupanje imovine bez odluke Skupštine Glavnog grada.

"U koordinaciji sa Sekretarijatom za sport već smo preduzeli određene aktivnosti kako bismo iznašli neko rješenje" naveo je Ivanović.

Ukazuje da po Zakonu o državnoj imovini nije dozvoljeno besplatno ustupanje imovine bez odluke Skupštine Glavnog grada.

"U koordinaciji sa Sekretarijatom za sport već smo preduzeli određene aktivnosti kako bismo iznašli neko rješenje" naveo je Ivanović, prenosi Dan.

Direktor Sportskih objekata navodi da u vrijeme kada je Evropski savez upravljao Glavnim gradom, Stadion malih sportova nije bio povezan na fekalnu i atmosfersku kanalizaciju, na samom ulazu je bila improvizovana septička jama, a objekat nije bio na adekvatan način povezan na vodovodnu mrežu, te da nije postojao agregat za alternativno napajanje električnom energijom.