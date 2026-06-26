Pripremni radovi na drugoj dionici auto-puta od Mateševa do Andrijevice počeće večeras, a izgradnja trase duge 23 kilometra koštaće gotovo 700 miliona eura.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ceremonija povodom početka pripremnih radova na izgradnji druge dionice auto-puta Bar-Boljare, Mateševo-Andrijevica, biće održana danas u 18 časova u Mateševu.

Pripremni radovi na drugoj dionici auto-puta od Mateševa do Andrijevice počeće večeras, a izgradnja trase duge 23 kilometra koštaće gotovo 700 miliona eura.

Drugu dionicu auto-puta Bar-Boljare projektuje i gradi kineski konzorcijum "PowerChina - Stecol - PCCD", sa kojima je ugovor vrijedan 693.969.668 eura potpisan krajem februara ove godine.

Izgradnja se finansira iz državne kase, kroz kredit od 200 miliona kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i grant Evropske unije od 150 miliona eura.

Iz Monteputa je saopšteno da će večerašnjom ceremonijom u 18 časova u Mateševu zvanično označiti početak realizacije jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori i okupiće predstavnike Vlade, institucija, međunarodnih partnera, izvođača radova i kompanija uključenih u realizaciju projekta.

Kineski izvođač je gradio i prvu dionicu auto-puta od Smokovca do Mateševa, a posao koji je tada pripao "China Road and Bridge Corporation" (CRBC) - trajao je više od sedam godina. Tih 42 kilometra auto-puta sa osnovnim i zaboravljenim radovima, kamatama i kursnim razlikama, Crnu Goru je koštalo oko 1,3 milijarde eura.