Prema dokumentaciji, objavljenoj na sajtu Crnogorske elektronske javne nabavke (CeJN), “Putevi” traže autobuse proizvedene 2010. godine ili ranije “sa najmanje 40 ili 50 sjedišta za putnike”.

Izvor: x/ putevidooPodgorica/printscreen

Podgoričko preduzeće “Putevi” raspisalo je konkurs za nabavku dva polovna autobusa za prevoz putnika, ukupne vrijednosti 72.000 eura bez poreza na dodatu vrijednost (PDV), pišu "Vijesti".

Prema dokumentaciji, objavljenoj na sajtu Crnogorske elektronske javne nabavke (CeJN), “Putevi” traže autobuse proizvedene 2010. godine ili ranije “sa najmanje 40 ili 50 sjedišta za putnike”.

“I minimum 90 mjesta za stajanje, kao i jedno mjesto za osobe sa invaliditetom (OSI). Broj vrata za ulazak i izlazak putnika na desnoj bočnoj strani - minimum jedna dvokrilna za ulaz i dvoje dvokrilnih za izlaz”.

Na sajtu CeJN-a piše da “Putevi”, čiji je čelnik Radoš Zečević, za jedan autobus traže da ima namjanje jedan ventilacioni prozor na krovu.

“Kao i da ima grijanje za putnike, radio uređaj u kabini, svjetla za maglu, prvu pomoć i aparate za gašenje požara. Pređena kilometraža da bude maksimalno do 400.000 kilometara”, piše.

Kada je riječ o drugom autobusu, piše u dokumentaciji, potrebno da je ima minimalnih 50 sjedišta, 60 mjesta za stajanje, kao i jedno za OSI.

“Dužina vozila da bude maksimalno 18 metara... Da ima upozoravajući zvučni i svjetlosni signal za vožnju unazad, klimu za kompletan prostor za prevoz putnika, digitalni tahograf... Pređena kilometraža da bude maksimalno 400.000 kilometara”, navodi se na sajtu javnih nabavki.

Ističe se i da se ponude podnose preko CeJN-a zaključno sa 10. julom u 11 sati.

“Plaćanje u roku od 30 dana od dana izdavanja fakture za isporučeni korišćeni autobus, koja mora biti potvrđena potpisivanjem zapisnika o tehničkom prijemu”.

“Putevi” su i početkom mjeseca raspisali tender za nabavku polovnog autobusa, vrijednosti 35.000 eura.