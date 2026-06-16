Javni poziv građanima Bijelog Polja za subvencije pri kupovini klima uređaja ekspresno je zatvoren nakon nepuna četiri dana.

Izvor: Youtube / Fix-ideas-DIY

Ova podrška građanima pokriva do 50 odsto troškova nabavke, odnosno maksimalno 500 eura po uređaju, uz mogućnost kupovine dva uređaja, pišu Vijesti.

Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje donio je odluku o privremenoj obustavi realizacije podsticajne mjere 2.2, koja se odnosi na podršku građanima pri nabavci i ugradnji energetski efikasnih klima uređaja.

Kao razlog obustave navode izuzetno veliku zainteresovanost građana koja je prevazišla kapacitete. Tom mjerom koja je bila predviđena Programom mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2026. godinu iz lokalnog budžeta opredijeljeno je 100.000 eura.

Kako se navodi u zvaničnom obavještenju lokalne samouprave, odluka o privremenom prekidu stupa na snagu danom donošenja i javnim objavljivanjem na zvaničnoj internet stranici Opštine Bijelo Polje. Iz Sekretarijata su izričiti da se zahtjevi predati na sam dan donošenja ove odluke, odnosno 16. juna 2026. godine, uopšte neće uzimati u razmatranje.

U obrazloženju koje potpisuje sekretar Armin Sijarić, pojašnjava se da je do privremene obustave za tekuću godinu došlo zbog rješavanja prethodnog pitanja, a u vezi sa realizacijom sredstava koja su za ovu namjenu bila planirana opštinskim budžetom.

Kao ključni razlog za stopiranje predaje dokumenata navodi se izuzetno velika zainteresovanost građana koja je prevazišla kapacitete, prenose Vijesti.

Nadležni organ je odluku donio na osnovu činjeničnog stanja utvrđenog iz službenih evidencija, a zbog, kako se precizira, velikog broja pristiglih zahtjeva i potrebe za rješavanjem prethodnog pitanja koje je od značaja za odlučivanje o podnijetim prijavama.

Dokument je zvanično dostavljen Službi za zajedničke poslove i istaknut na oglasnoj tabli opštine.