MA je otišao u stečaj u aprilu 2021. godine, a i dosadašnja stečajna potraživanja bila su vrijednija od imovine koju je imala kompanija, tako da je pitanje da li će i koliko država moći da se naplati.

Izvor: MONDO

Bivša državna avio kompanija “Montenegro Airlines” (MA) u stečaju treba državi da vrati 65,2 miliona eura na ime nezakonite državne pomoći koju je po raznim osnovama dobijala od 2013. do 2020. godine, kao i kamatu na taj iznos od 5,4 miliona eura, navedeno je u presudi Privrednog suda od 9. juna na koji stečajna uprava ima pravo žalbe Apelacionom sudu u roku od osam dana od prijeme presude.

Privredni sud nije prihvatio dio zahtjeva države koji se odnose na potraživanje nezakonito date državne pomoći od 28,1 milion eura i kamate na taj iznos od 8,3 miliona eura. Dio zahtjeva o nezakonitoj državnoj pomoći, koji je odbijen, odnosi se na uplate od Vlade i više ministarstava za koje se nije navodila svrha uplate toj kompaniji i za koje Agencija za zaštitu konkurencije nije tražila da budu vraćeni državi, pišu "Vijesti".

U presudi na skoro 40 strana se navode isplate sa državnih računa ovoj posrnuloj kompaniji po više spornoh osnova ili uplatama višemilionskih iznose bez pravnog osnova. Navodi se više tada “internih” odluka, sa stepenom tajnosti, u kojima se iz budžetske rezerve više puta isplaćuje po nekoliko miliona eura ovoj kompaniji.

Samo sa računa Ministarstva finansija ovoj kompaniji su kroz nezakonitu državnu pomoć isplaćeni iznosi od ukupno 22,2 miliona eura, a sa računa ili po odlukama Ministarstva saobraćaja još 61,6 miliona eura.

Bankrotirana državna avio-kompanija dobila je i ogromnu državnu pomoć od 25 miliona eura 25. avgusta 2020. godine, ali joj ni to nije pomoglo da opstane već je četiri mjeseca kasnije uprava obustavila letove uz obrazloženje da kompanija ne može da funkcioniše bez nastavka državne pomoći.

MA je otišao u stečaj u aprilu 2021. godine, a i dosadašnja stečajna potraživanja bila su vrijednija od imovine koju je imala kompanija, tako da je pitanje da li će i koliko država moći da se naplati. U junu 2021. tadašnji stečajni upravnik kompanije Saša Zejak priznao je potraživanja povjerilaca od 33,8 miliona, dok nije priznao dugove kompanije od 170 miliona eura.

Među tada nepriznatim potraživanjima bio je i ovaj dug MA prema državi od 93,3 miliona na ime nezakonite državne pomoći. Tada nije bio priznat ni dug kompanije Poreskoj upravi za poreze i doprinose od 13,5 milion, već samo 15,5 hiljada eura.

Savjet Agencije za zaštitu konkurencije (AZZK) je 3. septembra 2020. godine donio rješenje kojim je naloženo hitno obustavljanje svake dalje dodjele državne pomoći nacionalnoj avio-kompaniji “Montenegro Airlines” do donošenja konačne odluke o njenoj usklađenosti sa pravilima. To se desilo četiri dana nakon što je dotadašnja vlast DPS-a, koja je i davala nezakonitu pomoć ovoj bankrotiranoj kompaniji, izgubila izbore, prenose "Vijesti".

Nova Vlada je 24. decembra, 20 dana nakon što je izabrana, saopštila da nema više pravnog osnova ni mogućnosti donošenja zakonitih odluka kojima bi se pomoglo MA. Dan nakon toga uprava kompanije, izabrana od bivše vlasti, donosi odluku da obustavi sve letove jer ne mogu funkcionisati bez državne pomoći.

Vlada je u februaru 2021. godine osnovala novu avio-kompaniju “ToMontenegro” sa 30 miliona eura, koje je uspostavila redovne letove od 10. juna te godine. Nova kompanije od 2023. posluje sa pozitivnim rezultatom, bez državne pomoći.