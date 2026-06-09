Vlada je produženje naknade predložila kako bi Regionalni vodovod mogao da završi investicione planovei da vrati kredite koje je uzeo za dosadašnje investicije.

Izvor: MONDO/Ivona Ulićević

U 2028. godini opštine će umjesto 20 odsto dobijati 40 odsto od naknade za regionalno vodosnabdijevanje koje će namjenski koristiti za investiciono održavanje lokalne vodovodne mreže s ciljem smanjenja gubitaka na mreži, navedeno je u predlogu amandmana skupštinskog odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje koji je postao sastavni dio predloga Zakona, pišu Vijesti.

Vlada je Skupštini poslala predlog izmjena Zakona o regionalnom vodosnabdijevanju Crnogorskog primorja, kojim se produžava naplata posebne naknade koju plaćaju investitori koji grade objekte u primorskim opštinama do 2034. godine. Naplata ove naknade po sadašnjem zakonu trebalo je da istekne u decembru 2027. godine.

Ukupna naplata ove naknade prošle godine je iznosila oko pet miliona eura od čega je, prema dosadašnjoj raspodjeli od 80:20, Regionalni vodovod dobio četiri miliona, a sve opštine za svoje vodovode milion eura. Ukoliko bi naplata naknade ostala na pet miliona, u 2028. godini bi prema novoj raspodjeli Regionalni vodovod imao milion, a svi lokalni dva miliona. Gubici vode u primorskim opštinama sada iznose i preko 60 odsto, zbog dotrajale mreže i nelegalnih priključaka, prenose Vijesti.

Vlada je produženje naknade predložila kako bi Regionalni vodovod mogao da završi investicione planovei da vrati kredite koje je uzeo za dosadašnje investicije.

Prvo je poslanik Ilir Čapuni predložio amandman da se sadašnji odnos podjele novca od ove naknade sa 80 odsto za Regionalni vodovod i 20 odsto za lokalne vodovode, promijeni na 60:40, ali je zatim povukao taj amandman. Nakon toga je Skupštinski odbor njegov predlog predložio kao svoj, a na sjednici odbora predstavnik Vlade, državni sekretar u Ministarstvu ekologije i održivog razvoja Nenad Vitomirović, prihvatio predlog amandmana. O njemu će odlučivati plenum, a kako istu većinu čine stranke čiji su ga poslanici podržali na odboru, realno je njegovo usvajanje.

“Ukoliko se od građana i investitora traži da ovu naknadu plaćaju dodatnih sedam godina, opravdano je istovremeno izvršiti i korekciju njene raspodjele u korist lokalnih samouprava na čijoj teritoriji nastaje potreba za novim infrastrukturnim ulaganjima. Regionaini vodovod je danas razvijen i funkcionalan sistem koji uspješno obavija svoju osnovnu djelatnost regionalnog vodosnabdijevanja. Istovremeno, najveći infrastrukturni izazovi nalaze se na nivou lokalnih vodovodnih mreža, rezervoara, pumpnih stanica i smanjenja gubitaka vode. Svaki novi hotel, turistički kompleks ili stambeni objekat stvara dodatni pritisak prvenstveno na lokalnu infrastrukturu kojom upravljaju opštine i lokalna vodovodna preduzeća”, navedeno je u obrazloženju amandmana, javljaju Vijesti.

Ukazano je i da se primjena nove raspodjele novca odlaže do 1. januara 2028. godine, kako bi omogućili Vladi i Regionalnom vodovodu da bez finansijskih poremećaja prilagode svoje srednjoročne planove novom modelu raspodjele prihoda.

Ukupna naplata ove naknade prošle godine je iznosila oko pet miliona eura od čega je, prema dosadašnjoj raspodjeli od 80:20, Regionalni vodovod dobio četiri miliona, a sve opštine za svoje vodovode milion eura. Ukoliko bi naplata naknade ostala na pet miliona, u 2028. godini bi prema novoj raspodjeli Regionalni vodovod imao milion, a svi lokalni dva miliona. Gubici vode u primorskim opštinama sada iznose i preko 60 odsto, zbog dotrajale mreže i nelegalnih priključaka.

Vlada je produženje naknade predložila kako bi Regionalni vodovod mogao da završi investicione planovei da vrati kredite koje je uzeo za dosadašnje investicije.

Prvo je poslanik Ilir Čapuni predložio amandman da se sadašnji odnos podjele novca od ove naknade sa 80 odsto za Regionalni vodovod i 20 odsto za lokalne vodovode, promijeni na 60:40, ali je zatim povukao taj amandman. Nakon toga je Skupštinski odbor njegov predlog predložio kao svoj, a na sjednici odbora predstavnik Vlade, državni sekretar u Ministarstvu ekologije i održivog razvoja Nenad Vitomirović, prihvatio predlog amandmana. O njemu će odlučivati plenum, a kako istu većinu čine stranke čiji su ga poslanici podržali na odboru, realno je njegovo usvajanje.

“Ukoliko se od građana i investitora traži da ovu naknadu plaćaju dodatnih sedam godina, opravdano je istovremeno izvršiti i korekciju njene raspodjele u korist lokalnih samouprava na čijoj teritoriji nastaje potreba za novim infrastrukturnim ulaganjima. Regionaini vodovod je danas razvijen i funkcionalan sistem koji uspješno obavija svoju osnovnu djelatnost regionalnog vodosnabdijevanja. Istovremeno, najveći infrastrukturni izazovi nalaze se na nivou lokalnih vodovodnih mreža, rezervoara, pumpnih stanica i smanjenja gubitaka vode. Svaki novi hotel, turistički kompleks ili stambeni objekat stvara dodatni pritisak prvenstveno na lokalnu infrastrukturu kojom upravljaju opštine i lokalna vodovodna preduzeća”, navedeno je u obrazloženju amandmana.

Ukazano je i da se primjena nove raspodjele novca odlaže do 1. januara 2028. godine, kako bi omogućili Vladi i Regionalnom vodovodu da bez finansijskih poremećaja prilagode svoje srednjoročne planove novom modelu raspodjele prihoda.