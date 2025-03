Podsjetimo, neradna nedelja uvedena je 2019. godine, čime je rada, u posljednjem danu sedmice oslobođeno oko 37 hiljada zaposlenih u sektoru trgovine.

Ukidanje neradne nedjelje aktuelizovano je uoči početka turističke sezone. Iz Udruženja malih prehrambenih trgovina Crne Gore za Gradsku RTV kažu da bi ovaj potez, tokom ljetnje sezone, značilo njihovo spašavanje, kako bi opstali tokom čitave godine. Za radnu nedjelju zalažu se i u Uniji poslodavaca.

Na korak od nove ljetnje turističke sezone stara pitanja ponovo aktuelna. Udruženje malih trgovina traže da im se dozvoli rad nedjeljom. Ne odustaju od borbe i očekuju da im se omogući da rade četiri mjeseca tokom sezone kako bi održali biznise, pojašnjava predsjednik Udruženja malih prehrambenih trgovina Željko Ćetković.

„Nama odgovara jun, jul, avgust, septembar, malim prehrabmenim radnjama u odnosu na velike lance, mi jedva opstajemo, to bi za nas značio opstanak, a za građane da kupuju povoljnije nego na benzinskim pumpama“, kazao je Ćetković

Moguće je, dodaje je Ćetković, iskontrolisati eventualna kršenja prava radnika.

„Pet odsto je 1.700 radnika koliko zapošljavaju male prehrambene trgovine, to je lako iskontrolisati i napraviti dogovor. Oni moraju raditi ljeti, da bi zimi primali pune i redovne plate koje nisu male, a radnik je postao suvo zlato“, istakao je Ćetković.

Rad nedjeljom, uz poštovanje zakonskih propisa, zagovaraju i u Uniji poslodavaca, prenosi Gradska RTV.

„Da se plati uvećana dnevnica za one zaposlene koji rade, da se radi samo jedna smjena. Ima još par nekih uslova i smatramo da smo napravili rješenje koje uvažava interese svih, ali do epiloga povoljnog nije došlo. Da li će to biti ove godine, mi ćemo raditi ono što smatramo da je ispravno i što podržava crnogorsku privredu”, kazao je Filip Lazović iz Unije poslodavaca.

A da bi trebalo pronaći najbolje zajedničko rješenje mišljenja je potpredsjednica Skupštine Zdenka Popović.

„Jesam za to da ostane neradna, to je dan za odmor, kad se porodica okuplja, ali sa druge strane, kao ekonomista i kao neko ko podstiče privredu i sve naše turističke djelatnike da ostvare što bolji profit u toku sezone jesam za to da sjednu sindikati, poslodavci i da vide koja je to mjera kompromisa”, istakla je Popović.

Podsjetimo, neradna nedelja uvedena je 2019. godine, čime je rada, u posljednjem danu sedmice oslobođeno oko 37 hiljada zaposlenih u sektoru trgovine.