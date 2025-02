Zahtijevaju zvanične podatke nadležnih institucija, kako bi utvrdili da li su plaže zaista korišćene u većem obimu od onog koji je plaćen kroz zakup

Izvor: MONDO/Milja Zenović

Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Ulcinju “Vijestima” je potvrdilo da je tražilo od policije u tom gradu da ispita tvrdnje koje je saopštio ministar prostornog planiranja, uređenja prostora i državne imovine Slaven Radunović u vezi navodnih finansijskih malverzacija koje je sprovodio jedan broj doskorašnjih zakupaca plaža u toj opštini.

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Agencija za nacionalnu bezbjednost (ANB), kako je “Vijestima” potvrdio izvor upućen u ovaj slučaj, uradila je procjenu bezbjednosti Radunovića i predložila da mu se dodijeli policijsko obezbjeđenje.



“Procjena je izvršena nakon incidenta koji se prije nekoliko dana dogodio nedaleko od Starog grada, na rivi kada je Radunović bio verbalno napadnut i vrijeđan”, naveo je izvor Vijesti.

To je epilog svih dešavanja od prošle sedmice kada je Vlada, na predlog Radunovićevog resora, odluča da raspiše novi tender za zakup crnogorske obale do 2028. godine.

Ministar je kazao prošle sedmice da su analize pokazale da je površina za dio zakupljenih plaža “u papirima bila duplo manja” u odnosu na ono što su zakupci koristili zbog čega je plaćano manje novca za zakup, te da je situacija u Ulcinju posao za državno tužilaštvo.

Ove navode je Radunović najprije saopštio na konferenciji za novinare 12. februara, a potom u emisiji “Okvir” na Javnom servisu RTCG prošlog petka.



“ODT u Ulcinju je povodom navoda ministra prostornog planiranja, uređenja prostora i državne imovine Crne Gore iznijetih u emisiji “Okvir” na RTCG-u od 14. 2. 2025. godine, naložilo Upravi policije OB Ulcinj da formira predmet i da preduzima zakonom propisane mjere i radnje iz njihove nadležnosti u cilju provjere saopštenih tvrdnji i otkrivanja eventualnih izvršioca krivičnih djela. Takođe, službenicima Uprave policije OB Ulcinj za privredni kriminal je naloženo da zatraže zvanične podatke nadležnih institucija kako bi utvrdili da li su plaže zaista korišćene u većem obimu od onog koji je plaćen kroz zakup”, rečeno je juče “Vijestima” u ulcinjskom ODT-u u odgovoru na pitanje da li je pokrenuta istraga povodom javno saopštenih navoda Radunovića na konferenciji za novinare i u emisji “Okvir”.



Iz ulcinjskog ODT-a su istakli da će promptno u slučaju ako se utvrdi postojanje osnovane sumnje da je određeno lice izvršilo krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti, pokrenuti istragu protiv njega.

Vlada je na predlog Radunovićevog resora prošle sedmice odlučila da se raspiše novi tender za zakup plaža što joj je bila zakonska obaveza. To je trebalo da se uradi i lani, ali kako resor Radunovićevog prethodnika Janka Odovića nije na vrijeme završio posao aneksirani su ugovori sa starim zakupcima plaža. Ti bivši zakupci ove godine traže opet anekse ugovora i da plaćaju zakup državi po cijenama iz 2019. godine, a u pritiscima za ostvarenje svojih namjera prijete i blokadom graničnog prelaza Sukobin na granici sa Albanijom i blokadom trajekte linije Kamenare - Lepetani.

Državna revizorska institucija (DRI) je 2023. upozorila Vladu da se gube prihodi od zakupa obale zbog toga što su bili aneksirani ugovori sa ranijim zakupcima sa istim cijenama i uslovima iz 2019. godine, te da su kriterijumi za izbor najpovoljnije ponuda za zakup bili definisani tako da smanju mogućnost svima koji su zainteresovani da se prijave. Preporuka DRI je bila da se ove nepravilnosti otklone.

Upitan o dijelu bivših zakupaca u Ulcinju, koji žele anekse ugovora, Radunović je na konferenciji za novinare naveo da je u toj opštini postojao poseban problem jer su gotovo sve plaže imale dva puta veću kvadraturu - nego što su u stvari plaćane.

“Da li su bile u pitanju geodetske kuće ili Morsko dobro, neću u to da ulazim. Najveće poskupljenje će da bude za zakupce u Ulcinju”, naglasio je on i dodao da je razlog za to što su imali falsifikovane cifre, dok će sada plaćati pravi iznos naknade.



Dodao je da je situacija u Ulcinju za državnog tužioca, ali da ugovore neće bazirati za starim dokumentima. Naglasio je da su uposlili geodetsku kuću koja je premjerila plaže i utvrdila ova odstupanja.

Ponovio je da je situacija oko plaža polu-mafijaška zbog pritisaka na sve uključene, te da upravo zbog toga opštinama nije mogao da pruži veće ingerencije u ovom slučaju.

“To bi bilo katastrofalno za Crnu Goru, jer opštine ne mogu da se izbore sa pritiscima moćnika”, istakao je Radunović i dodao da je primio pozive, u kojima su predsjednici opština tražili da se tenzije ne dižu.



U emisiji “Okvir “ Radunović je pokazao spisak na kome je, kako je rekao osam plaža, u Ulcinju čiji su zakupci plaćali manje naknadu u odnosu na površinu koju su koristili.

“Mora da se shvati jednom da ćemo morati da radim po zakonu i da budemo jednaki pred pravdom... Neću čitati imena plaža. Jedna plaža je pet godina plaćala zakup za 10.820 kvadratnih metara, a koristila je 14300 kvadrata, samo ovoj plaži je 20-ak hiljada kvadrata manje naplaćeno. Drugi slučaj 13.600 kvadrata, a koristili 17.999 kvadrata. Da bi bilo jasno građanima, da ne misle da je nešto rađeno na teret ovih ljudi koje pominjem, kad je vršeno mjerenje mjereno je u vrijeme kad je bila plima i mjereno je do ugostiteljskih objekata koji su po sredini plaže, a onaj ostatak iza koji služi za sport i rekreaciju nije im naplaćivan i mi smo ovo sad otkrili. Prema tome mi smo zaključili da 2019. i sličnih godina nije se radilo kako treba. Dajte da počnemo da radimo kako treba i ne ubacujete klip u točkove kad hoćemo da dovedemo vladavinu prava u ovu oblast”, rekao je Radunović.

On je u emisiji predsjedniku Opštine Ulcinj Genciju Nimanbeguu rekao - ne branite sugrađane za koje znate da su zaslužili krivične prijave.

Radunović je poručio da se opštinama neće vraćati ingerencije koje ima Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, jer “ne mogu da se odupru pritiscima moćnika”, a na konstataciju voditelja da tako nije pričao dok je bio u opozicji Radunović je rekao “da smo tada imali Morsko zlo”.

“Proizvod današnjeg problema je i tender iz 2019. godine, danas se traži da se postupa DPS-ovom tenderu iz 2019. gdje su ljudi ucjenjivali jedni druge da odustanu ili su potplaćivali da odustanu. To je bila tenderska mafija koja je pratila ko se prijavio za koji tender, vršila pritiske na porodice, reketirala ili u najgorem slučaju ko je bio najčvršći da izdrži davali su u novac da odustane” rekao je Radunović.

On je pitanje da li ima imena ljudi koje naziva “polukriminalcima” nazvao “smiješnim” i poručio da nije “istražni organ VDT-a”. Rekao je i da je na konferenciji za novinare iznio neke podatke za plaže u Ulcinju, i ako su policija i tužilaštvo zainteresovani da će ih ministarstvo dati.

Oglasila se juče i Radunovićeva Nova srpska demokratija koje je navela da “najoštrije osuđuje napad na Radunovića u Budvi i da ovaj incident pokazuje da je na sceni pokušaj pritiska na one koji su odlučni da stanu na put bezakonju i kriminalu”.



“Vijesti” su pitale ODT u Ulcinju ​da li tužilaštvo može preduzeti pravne mjere protiv onih osoba koje eventualno budu organizovale ili učestvovale u blokadama puteva i graničnih prelaza i da li se u ovim najavama može prepoznati eventualno izvršenje krivičnih djela, poput ugrožavanja javnog saobraćaja, ometanja rada državnih organa ili nezakonitog pritiska na institucije.

“Imajući u vidu da je ODT u Ulcinju nadležno za postupanje pred Osnovnim sudom u Ulcinju nijesmo mjesno nadležni za postupanje u slučaju mogućih blokada trajektne linije Kamenari - Lepetani. ODT u Ulcinju će preduzeti krivično gonjenje protiv svih učinilaca krivičnih djela koja se gone po službenoj dužnosti, a za koje je stvarno i mjesno nadležan Osnovni sud u Ulcinju, što se naravno odnosi i ako bude krivičnih djela na Sukobinu, slijedi reakcija”, poručili su iz ODT-a.

Kako su dodali, do sada im nijesu podnošene krivične prijave povodom nepravilnosti u vezi sa zakupom državne imovine na primorju.