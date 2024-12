Oni su reagovali povodom navoda manjinskog akcionara Instituta „Dr Simo Milošević" A.D., i suvlasnika HTP Vile Oliva Žarka Rakčevića.

Da bi Institut „Dr Simo Milošević” mogao biti sačuvan od stečaja jedini, na Zakonu utemeljen način je, da pored udjela države Crne Gore od 60 odsto, sam Institut obezbijedi svoj doprinos od 40 odsto u realizaciji Plana restruktuiranja, odnosno 42,7 miliona eura na trzišnim osnovama i to bez intervencije države, saopšteno je iz Vlade.

Ističu da je krajnje zlonamjerno imputirati 44. Vladi prodaju Instituta „Dr Simo Milošević”, budući da se, kako ističu, nijedna Vlada, do ove nije opredijelila za spas Instituta, čemu svjedoče sljedeće činjenice.

“44. Vlada je povećala cijenu za FZO pacijente i obezbijedila dodatnih 4,5 miliona eura za Institut, pomogla zaposlene u Institutu, kroz urgentnu pomoć preko Sindikata u jednom od najtežih trenutaka od osnivanja ustanove, prva i jedina krenula u strateško i sistemsko ozdravljenje Instituta, kroz Plan restrukturiranja, koji je sa aspekta Zakona o kontroli državne pomoći jedini put za spašavanje Instituta od stečaja”, kazali su iz Vlade.

Kako su dodali, prethodne vlade nijesu uložile ni euro u Institut, već su ostavile dugove od preko 20 miliona eura, zapuštene objekte i opremu.

“Ovakvo djelovanje dovelo je do toga da Institut konstantno bude pred stečajem ili pred privatizacijom. Da bi Institut „Dr Simo Milošević” A.D. mogao biti sačuvan od stečaja jedini, na Zakonu utemeljen način je, da pored udjela države Crne Gore od 60 odsto sam Institut obezbijedi svoj doprinos od 40 odsto u realizaciji Plana restruktuiranja, odnosno 42,7 miliona eura na trzišnim osnovama i to bez intervencije države. Kako je navedeno u Planu restrukturiranja, pripremljenom od strane Projektnog tima Univerziteta Crne Gore, u ovom trenutku Institut može sredstva obezbijediti samo kroz prodaju objekata, jer su oni jedina svojina Instituta. Bitno je napomenuti i to da se predmetni objekti ne koriste u punom kapacitetu već duži niz godina”, saopštili su iz Vlade.

Dakle, podsjećaju, kako je premijer Spajić i naveo na konferenciji za medije održanoj povodom predstavljanja dokumenta, Vlada nije pripremala Plan restrukturiranja, već je on rezultat četvoromjesečnog rada Projektnog tima Univerziteta Crne Gore, koji su činili profesori Ekonomskog i Građevinskog fakulteta, te navode da Vlada predlaže prodaju Instituta smatraju neutemeljenim.

“Napominjemo da su prethodne vlade, u pet navrata, sprovodile tenderske postupke, od kojih je posljednji iz 2018. godine, kada je bilo predviđeno da se cjelokupan državni paket akcija Instituta proda za svega 35 miliona eura. Shvatamo nezadovoljstvo gospodina Rakčevića zbog ove neuspjele privatizacije, ali nije ova Vlada ta kojoj se to može pripisati”, kažu iz Vlade,

Kako ističu, ova Vlada je, za razliku od svih ostalih, spremna da uloži preko 60 miliona eura u Institut, a garancija za to su planirana sredstva u Budžetu već za 2025. godinu u iznosu od 32 miliona eura.

“Pred manjinskim akcionarima su dva puta – ulaganje rame uz rame sa državom ili prodaja akcija državi. Svaka druga opcija, kako je pokazao Plan restrukturiranja, Institut vodi u stečaj, tokom koga bi jedini način za izmirenje obaveza bila upravo prodaja imovine, imajući u vidu dugove od 25 miliona eura. Naglašavamo, prodaja dijela imovine, koju problematizuje manjinski akcionar sa značajnim učešćem neće biti opcija, ukoliko isti investira sa državom i Institutom”, dodaju u saopštenju.

Sa druge strane, dokapitalizacija bez Plana restrukturiranja kao osnove za sva ulaganja države, a koju predlaže manjinski akcionar predstavljala bi, navode, nezakonitu državnu pomoć.

“Zato pozivamo manjinske akcionare, koji su zabrinuti za prodaju dijela imovine Instituta, da ulažu i zajedno sa državom doprinesu spašavanju ove jedinstvene ustanove za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju. Takođe, opravdanost i usklađenost Plana restrukturiranja sa Zakonom o kontroli državne pomoći, odnosno eventualnu neusklađenost istog, pokazaće mišljenje jedine za to pozvane institucije u Crnoj Gori – Agencije za zaštitu konkurencije”, zaključuje se u saopštenju Vlade.