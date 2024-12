Vlada će uzeti osam miliona eura kredita od Svjetske banke za projekat modernizacije finansijske infrastrukture Crne Gore i njeno usklađivanje sa SEPA standardima.

Izvor: Vlada CG

To je definisano amandmanom na predlog zakona o budžetu za 2025. godinu o kome će danas biti nastavljna rasprava na Odboru za ekonomiju, finansije i budžet. Izvršna vlast je na elektronskoj sjednici u petak usvojila set amandmana na predlog najvažnijeg ekonomskog akta u narednoj godini, pišu Vijesti.

“Amandman se predlaže radi stvaranja zakonskih pretpostavki za zaključenje kreditnog aranžmana između Crne Gore i SB za realizaciju projekata modernizacije finansijske infrastrukture Crne Gore i njeno usklađivanje sa SEPA standardima (TARGET Instant Payment Settlement Clone Project- Projekat TIPS Clone). Riječ je o projektu koji je razvijen uz podršku Evropske centralne banke i Banke Italije, koji bi pokrio veći broj zemalja uključujući sve zemlje Zapadnog Balkana. Sve zemlje učesnice u projektu imaće zajedničke benefite koji se odgledaju u razvoju platforme za instant plaćanja, smanjenje transakcionih troškova, pripremi za buduću migraciju na TIPS platformu Eurosistema, kao i unaprijeđenu regionalnu saradnju”, navedeno je u obrazloženju amandmana, prenose Vijesti.

Zbog ovog amandmana se mijenja i predlog Odluka o zaduženju države za narednu godinu.

Predložen je set amandmana u vezi budžeta uprava za saobraćaj i kapitalne projekteu vezi novih višegodišnjih projekata, kao i nekih projekata koji nijesu završeni zaključno sa ovom godinom pa se rok pomjera za sljedeću godinu Među njima su - rekonstrukcija regionalnog puta R-18 Bar-Sutorman-Virpazar”, ukupne procijenjene vrijednosti 64 miliona eura sa rokom realizacije od naredne do 2028. godine, rekonstrukcija šetališta u Igalu od Galeba do Titove vile”, ukupne procijenjene vrijednosti 3,4 miliona sa rokom realizacije do kraja naredne godine, sanacija nesanitarnog odlagališta Zakršnica, Mojkovac”, ukupne procijenjene vrijednost pet miliona eura, Naučno-tehnološki park u Podgorici ukupne procijenjene vrijednosti 13 miliona.

Tu su i mandmani kojima se povećava vrijednost određenih projekata koji će se realizovati iz budžeta uprava za saobraćaj i kapitalne projekte u međuvremenu završena projektna dokumentacija za predmetne aktivnosti pa je došlo do uvećanja procijenjenih vrijednosti projekata od onih koje su navedene u predlogu budžeta za 2025. godinu. Među tim projektima su Investiciono presvlačenje magistralnih i regionalnih puteva”. Među tim projektima su “Investiciono presvlačenje regionalnih i magistralnih puteva” koje se uvećava sa pet na 10 miliona, “Investiciono održavanje regionalnih i magistralnih puteva” koje se uvećava sa pet na 25 miliona, “Izgradnja trim staze oko Trebjese i izgradnja sportsko-rekreativnog parka u Nikšiću”, uvećava se procijenjena vrijednost sa 2,57 miliona na 3,2 miliona, Rekonstrukcija i adapacija JZU Specijalna bolnica “Vaso Ćuković” u Risnu”, uvećava se procijenjena vrijednost sa 3,5 miliona na 4,9 miliona, prenose Vijesti.

Vlada je donijela i Odluku o osnivanju državne Razvojne banke koja će biti upisana u Centralni registar privrednih subjekta i čiji osnivački kapital ne može biti ispod 90 miliona eura.

Osnivački kapital Razvojne banke čini cijeli kapital Investiciono-razvojnog fonda (IRF) koji je procijenjen na 107,5 miliona eura.

U Odluci se navodi da je ovlašćeno lice za zastupanje, predstavljanje i preduzimanje svih radnjih potrebnih za registraciju ove banke izršni direktor IRF-a Nikola Tripković.