Ministarstvo turizma u ovom dopisu navodi da su obavješteni da je potpredsjednica Opštine Budva Jasna Dokić zakazala ovu Skupštinu suprotno Zakonu o turističkim organizacijama i Statutu TO Budva.

Ministarstvo turizma zatražilo je od Ministarstva javne uprave da sprovede hitni inspekcijski nadzor kako bi spriječilo "održavanje nezakonito sazvane sjednice Skupštine Turističke organizacije Budva" a čije je održavanje najavljeno za danas u 12 časova, saznaju "Vijesti".

Oni navode da je skupština sazvana od neovlašćenog lica, jer je članom 38 Statuta TO Budva određeno da funkciju njenog predsjednika predsjednik Opštine koji saziva i predsjedava Skupštinom TO. Statutom je predviđeno i da u slučaju odsutnosti predsjednika Opštine Skupštinu TO Budva saziva i njome predsjedava najstariji član Skupštine.

Poziv za danasnju Skupštinu odštampan je na memorandumu Opštine Budva i sa pečatom Opštine Budva, a ne pečatom To Budva što je zakonska obaveza.

Poziv za ovu Skupštinu nije dobila Nacionalna turistička organizacija, što je suprotno zakonu.

Ministarstvo turizma, kao nadležno za sprovođenju Zakona o turističkim organizacijama, smatra da je došlo do očiglednog kršenja zakona i sazivanja sjednice Skupštine TO Budva zbog čega traži od Ministarstva javne uprave, koje je nadležno za nadzor nad primjenom Zakona o lokalnoj samoupravi, i kod koga se nalazi upravna insekcija da sprovede hitni inspekcijski nadzor kako bi se spriječilo održavanje nezakonito sazvane sjednice i obezbijedilo poštovanje zakona.