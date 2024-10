Kompanija “Geotechnics, projects and consulting” je osnovana 2008. godine u Podgorici, a registrovana je za inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje.

Izvor: MONDO

Državni Monteput je na ponovljenom tenderu za izradu idejnih rješenja za dvije dionice budućih brzih saobraćajnica izabrao podgorički konzorcijum “Geotechnics, projects and consulting”, dok je za isti posao za jednu dionicu auto-puta odabrao kompaniju iz istog grada “Via project”.

Tako je projektovanje idejnog rješenja za brze saobraćajnice od Danilovgrada do Nikšića i od Bijelog Polja preko Pljevalja do granice sa Bosnom i Hercegovinom pripalo konzorcijumu, dok će privatna firma “Via project” projektovati rješenje dionice auto-puta od Andrijevice do Čakora (granica sa Kosovom).

Odluke o tome su objavljene na sajtu za Crnogorske elektronske javne nabavke (CeJN) krajem septembra i početkom oktobra.

Monteput je prvobitno početkom avgusta ova tri posla dodijelio kompaniji “Via project”, ali je na te odluke postojala mogućnost žalbe, koje je konzorcijum “Geotechnics, projects and consulting” i podnio. Komsija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki je zatim utvrdila da je “Via project” nepravilno popunjavao izjave i drugu dokumentaciju, pa je izbor Monteputa 19. septembra poništen a vrednovanje ponuda ponovljeno.

Prema podacima iz Centralnog registra privrednih subjekata (CRPS), kompanija “Via project” je osnovana 2007. godine, a bavi se inženjerskim poslom i tehničkim savjetovanjima. Firma je registrovana u Podgorici, a njen osnivač je Jovan Ivanović. Izvršni direktor firme je Njegoš Beljkaš, a ovlašćena osoba Biljana Ivanović. Prema poreskim prijavama za prošlu godinu ova firma ima troje zaposlenih.

“Via project” je dao najpovoljniju ponudu za idejno rješenje za dionicu auto-puta Andrijevica-Peć, odnosno dionicu Andrijevica-Čakor, a vrijedna je 83.000 eura. Oni taj posao planiraju da rade sa kompanijama podugovaračima iz Podgorice, “Geoprojekt” i “CDS Project”. Na ovaj izbor Monteputa postoji i mogućnost žalbe do 9. oktobra.

Cilj izrade dokumentacije za ovu 27 kilometara dugu dionicu, od ukrštanja sa auto-putem Bar-Boljare u Andrijevici preko granice sa Kosovom do Peći, jeste određivanje njenog optimalnog koridora. Riječ je o ponovljenom tenderu nakon što je prvobitni objavljen krajem februara i poništen sredinom maja, jer su svi ponuđači isključeni zbog nepravilno sačinjenih i nepotpunih izjava. Ponovljeni tender je trajao od kraja maja do sredine juna, a procijenjena vrijednost mu je bila 121 hiljada eura sa PDV-om.

Kompanija “Geotechnics, projects and consulting” je osnovana 2008. godine u Podgorici, a registrovana je za inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje. Osnivač joj je Ivan Ševaljević, koji je ujedno i ovlašćeni zastupnik i izvršni direktor, a po poreskim prijavama za prošlu godinu imala je sedam zaposlenih.

Konzorcijum čine ova firma i mostarska kompanija “IGH”, a projektovaće idejno rješenje za dionicu brze saobraćajnice od Bjelopoljske Crnče, preko Pljevalja do granice sa Bosnom i Hercegovinom. Ova dionica duga je oko 93 kilometra i treba da obezbijedi kvalitetnu saobraćajnu vezu Bijelog Polja i Pljevalja i poboljša povezanost sjevera Crne Gore sa Bosnom i Hercegovinom.

Ponuda konzorcijuma za ovaj posao je vrijedna 157.000 eura, ali i u ovom slučaju postoji mogućnost žalbe do 13. oktobra.

I u ovom slučaju je riječ o ponovljenom tenderu, nakon što je prvi raspisan početkom marta a kasnije i poništen krajem maja, jer su ponuđači isključeni iz postupka. Tender je zatim trajao od kraja maja do sredine juna, a vrijednost mu je bila procijenjena na više od 205 hiljada eura sa PDV-om.

Ovom konzorcijumu je pripao i posao izrade idejnog rješenja za 31 kilometar dugu brzu saobraćajnicu od Danilovgrada do Nikšića. Cilj ovog projekta je preciziranje optimalne trase između ovih gradova, uključujući projektovanje mostova, tunela i drugih infrastrukturnih objekata uz posebnu pažnju na zaštitu životne sredine i održivi razvoj.

Ponuda “Geotechnics, projects and consulting” je vrijedna 107.000 eura, a žalbe na ovu odluku Monteputa su takođe moguće do 13. oktobra. Ovaj tender je raspisan sredinom maja, a trajao je do sredine juna, a po projektu je njegova procijenjena vrijednost bila 157 hiljada eura.