Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Državni “Monteput” će morati ponovo da vrednuje ponude na tri tendera za izradu idejnih rješenja za dvije dionice budućih brzih saobraćajnica i jednu dionicu auto-puta, nakon što je Komisija poništila odluka po kojoj su ovi poslovi pripali podgoričkoj kompaniji “Via project”, zbog nepravilnosti u dokumentaciji.

“Monteput” je ovu firmu početkom avgusta izabrao kao najpovoljniju na tenderima za idejna rješenja za brze saobraćajnice od Danilovgrada do Nikšića i od Bijelog Polja preko Pljevalja do granice sa Bosnom i Hercegovinom, kao i za dionicu auto-puta od Andrijevice do Čakora (granica sa Kosovom), ali je konzorcijum “”Geotechnics, projects and consulting” na sve tri odluke uložio žalbe.

Komsija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki je utvrdila da je “Via project” nepravilno popunjavao izjave i drugu dokumentaciju, zbog čega je izbor “Monteputa” poništen na sva tri tendera. Protiv ova tri rješenja se u 20 dana od njihove objave, mogu pokrenuti upravni sporovi pred Upravnim sudom, prenose Vijesti.

Rješenja po žalbama su objavljena 19. septembra na sajtu Crnogorskih elektronskih javnih nabavki (CeJN).

Prema podacima iz Centralnog registra privrednih subjekata (CRPS), kompanija “Via project” je osnovana 2007. godine, a bavi se inženjerskim poslom i tehničkim savjetovanjima. Firma je registrovana u Podgorici, a njen osnivač je Jovan Jovanović. Izvršni direktor firme je Njegoš Beljkaš, a ovlašćena osoba Biljana Ivanović. Prema poreskim prijavama za prošlu godini, ova firma ima troje zaposlenih.

Ponuda “Via projecta” za idejno rješenje za dionicu auto-puta Andrijevica-Peć, odnosno dionicu Andrijevica-Čakor, bila je vrijedna 83.000 eura. Ovo je bio ponovljeni tender, nakon što je prvobitni objavljen krajem februara i poništen sredinom maja, jer su svi ponuđači isključeni zbog nepravilno sačinjenih i nepotpunih izjava. Ponovljeni tender je trajao od kraja maja do sredine juna, a procijenjena vrijednost mu je bila 120 hiljada eura, navode Vijesti.

Cilj izrade dokumentacije za ovu 27 kilometara dugu dionicu, od ukrštanja sa auto-putem Bar-Boljare u Andrijevici preko granice sa Kosovom do Peći, jeste određivanje njenog optimalnog koridora.

Konzorcijum “Geotechnics, projects and consulting” je sada sporio više stvari, između ostalog da ponuda “Via projecta” nije potpuna, da izjave nisu pravilno ispunjene, da nedostaju određeni podaci. Komisija je utvrdila da je “Monteput” nepravilno vrednovao ponudu jer je tenderom predviđeno da se iskustvo i kvalitet inženjera utvrđuju potvrdama investitora kod kojih su ranije rađeni projekti, a koje moraju imati broj i datum ugovora na osnovu kojeg su izdate.

Iz Komisije su istakli da potvrde od 14. juna koje je dostavio “Via project”, nemaju ni broj ni datum, pa se ne može utvrditi jesu li li izdate po osnovu istog ugovora ili je investitor podijelio nabavku.

“Komisija nalazi da je naručilac nepravilno i nepotpuno utvrdio činjenično stanje za vrednovanje ponude ‘Via projecta’ po osnovu parametra kvaliteta, zbog čega je odluka nezakonita, jer nije u skladu sa članovima 143 i 192 Zakona o javnim nabavkama i članom 126 Zakona o upravnom postupku, pa treba poništiti i predmet vratiti na ponovni postupak i odlučivanje, kako bi naručilac otklonio nepravilnosti na koje mu je ukazano”, piše u rješenju Komisije.

Iz Komisije su naveli i da su uzeli u obzir i odgovor na žalbu “Monteputa”, da je po uputstvu Ministarstva finansija učesnicima na tenderu skrenuta pažnja da izbjegavaju strogo formalna tumačenja koja nisu važna za pregled i ocjenu ponude, ali da su odluku svakako donijeli po zakonu, pišu Vijesti.

Ponuda “Via projecta” od 161.200 eura, bila je najpovoljnija na tenderu za idejno rješenje za dionicu brze saobraćajnice od Bjelopoljske Crnče, preko Pljevalja do granice sa Bosnom i Hercegovinom. I u ovom slučaju je riječ o ponovljenom tenderu, nakon što je prvi raspisan početkom marta a kasnije i poništen krajem maja, jer su ponuđači isključeni iz postupka. Tender je zatim trajao od kraja maja do sredine juna, a vrijednost mu je bila procijenjena na više od od 205 hiljada eura. Ova dionica duga je oko 93 kilometra i treba da obezbijedi kvalitetnu saobraćajnu vezu Bijelog Polja i Pljevalja i poboljša povezanost sjevera Crne Gore sa Bosnom i Hercegovinom.

Komisija je u ovom slučaju utvrdila da je žalba osnovana jer izjava “Via projecta” nije pravilno popunjena, odnosno da je “Monteput” ponudu trebalo da isključi po članu 108 tačka 5 Zakona o javnim nabavkama, jer je ponuda popunjena podacima koji nisu traženi tenderom.

“Naručilac će isključiti kompaniju iz javne nabavke ako utvrdi da nije dostavila izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrži informacije i podatke tražene tenderom ili je nepravilno sačinjena”, piše u članu 108 Zakona.

Komisija nakon ovih utvrđenih nepravilnosti, preostale žalbe konzorcijuma nije ni provjeravala.

Ponuda “Via projecta” za izradu idejnog rješenja za 31 kilometar dugu brzu saobraćajnicu od Danilovgrada do Nikšića, bila je vrijedna 116.200 eura. Ovaj tender je raspisan sredinom maja, a trajao je do sredine juna, a po projektu je njegova procijenjena vrijednost bila 157 hiljada eura. Cilj projekta je preciziranje optimalne trase između Danilovgrada i Nikšića, uključujući projektovanje mostova, tunela i drugih infrastrukturnih objekata uz posebnu pažnju na zaštitu životne sredine i održivi razvoj.

Komisija je i u ovom slučaju, utvrdila da izjava “Via projecta” nije pravilno popunjena, odnosno i da su u ovom slučaju dostavljeni podaci koji tenderom nisu traženi, pa je izbor ove kompanije poništen.

Ukupna vrijednost ova tri tendera bila je oko 360.000 eura.



Kompanija “Via project” je izabrana kao najpovoljnija i na tenderu “Monteputa” za projektovanje idejnog rješenja brze ceste, koja će ići od petlje na auto-putu kod Smokovca ka Tuzima i granici sa Albanijom kod Božaja.

Ugovor o ovom poslu potpisan je juče, vrijedan je 90.992 eura, a po podacima sa CeJN-a, “Via project” će ga obavljati sa podgoričkim podugovaračima “Geoprojekt” i “CDS project”, pišu Vijesti.

Rok za projektovanje ove trase je četiri mjeseca.

Ova dionica je duga oko 23 kilometra, početak joj je planiran na postojećoj petlji auto-puta na Smokovcu, nakon čega će se pružati do petlje u naseljima Dinoša i Vuksanlekići u Opštini Tuzi, i završavati u širem pojasu graničnog prelaza Božaj.