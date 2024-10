Zabranjuje se građenje u zahvatu Prostorno-urbanističkog plana Opštine Tivat na područjima koja su u PUP-u definisana kao zone u kojima će se graditi, bez prethodne izrade planova nižeg reda, a na osnovu opštih smjernica za izgradnju objekata”

Vlada Crne Gore donijela je u četvrtak odluku o dopuni svoje Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana (PUP) Opštine Tivat iz 2021. a kojom se uvodi moratorijum na gradnju na području najmanje bokeljske opštine na površinama koje su u PUP-u formalno urbanizovane, ali nisu detaljno razrađene planovima nižeg reda.

“Zabranjuje se građenje u zahvatu Prostorno-urbanističkog plana Opštine Tivat na područjima koja su u PUP-u definisana kao zone u kojima će se graditi, bez prethodne izrade planova nižeg reda, a na osnovu opštih smjernica za izgradnju objekata”, ključni je dio izmjena ove Odluke, pišu Vijesti.

To znači da se gradnja sada zabranjuje na širem području opštine, većinom periferije i ruralnih dijelova, ali i atraktivnim lokacijama na kojima nema važećih detaljnih urbanističkih planova, već se do sada gradnja omogućavala kroz opšte smjernice iz PUP-a. Zabrana gradnje važila bi dok se ne donese novi PUP ili DUP-ovi za ta područja.

Precizira se da od zabrane građenja izuzimaju područja koja su u obuhvatu važećih tivatskih detaljnih urbanističkih planova, državnih studija lokacije, kao i urbanističkih projekata. Od zabrane je izuzeta i gradnja objekata inftrarstrukture, “objekata na kojima postoje stečena prava”, kao i “objekata koji se rekonstruišu u okviru postojećeih horizontalnih i vertikalnih gabarita, a koji su izgrađeni u skladu sa zakonom”.

Važeći PUP Tivta donesen je za period do 2020. i predviđao je generalnu urbanizaciju većeg dijela ukupne površine te opštine. Međutim, za neka od tih formalno urbanizovanih područja na kojima je PUP-om generalno predviđena gradnja, nisu u međuvrermenu donošeni planovi nižeg reda - DUP-ovi, ali to nije spriječilo brone investitore da i pored toga, grade na ovim područjima - najčešćev nelegalno. Stoga je Tivat u proteklih par godina doživio pravu eksploziju gradnje kako legalnih, tako i nelegalnih objekata od kojih su neki nikli i na trasama infrastrukture poput planiranih novih saobraćajnica ili ispod postojećih dalekovoda. Sve to zajedno, značajno ugrožava svakodnevno normalno funkcioniusanje grada koji polako ali sigurno, pod pritiskom građevinskog lobija, postaje “nova Budva”.

Vlada Crne Gore je inače, pozivajući se na odredbe kontroverznog i još aktuelnog Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata iz 2018. godine koji potpuno na državnom nivou centralizuje oblast planiranja prostora u Crnoj Gori, u septembru 2021. donijela Odluku o izradi novog PUP-a Tivta, pišu Vijesti.

Resornim Ministarstvom ekologije, prostornog planiranja i urbanizma tada je rukovodio ministar Ratko Mitrović, a na inicijativu tog ministartsva izabran je i autorski tim koji je trebalo da izradi izmjene i dopune osnovnog prostorno-planskog dokumenta Tivta, na čelu sa diplomiranom inženjerkom arhitekture Aleksandrom Tošić-Jokić. Rukovodiocu i stručnom timu određena je naknada u iznosu od 75.000 eura za taj posao, a koju im je trebao isplatiti državni budžet.

Iako je u odluci o izradi Izmjena i dopuna PUP-a Tivta Vlada u septembru 2021. odredila da je rok za završetak tog polsla od 12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora sa rukovodiocem izrade planskog dokumneta, izmijenjeni i dopunjeni PUP Tivta nije završen, niti usvojen na Vladi ni do dan danas. To je Tivtu stvorilo mnogo problema, a lokalnoj vlasti gotovo nepremostive teškoće u pravovremenom sprovođenju ulaganja u razvoj lokalne infrastrukture i javnih objekata dok je sa druge strane, stvorilo povoljno tle za “lov u mutnom” od strane mnogih građevinara zainteresovanih da na brzinu zarade novac, gradeći stambene objekte za tržište u “crnogorskom Monte Karlu” i prodajući te kvadrate po vrlo visokim cijenama.