Direkcija za investicije Opštine Tivat podnijela je zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda na Jadranskoj obali.

“Uvid u dokumentaciju potrebnu za odlučivanje javnosti je omogućen do 9. septembra. Riječ je o posljednjim pripremama za početak izvođenja radova koji se finansiraju sredstvima kredita njemačke KfW banke. Na međunarodnom tenderu je kao najpovoljniji ponuđač za Fazu V-2 u Tivtu izabrana građevinska kompanija ‘Jedinstvo’ iz Užica koja će uskoro početi da izvodi obimne radove na izgradnji nove vodovodne i kanalizacione mreže u tom dijelu opštine Tivat, ukupne vrijednosti 28,5 miliona eura. Donja Lastva trenutno nema kanalizacionu mrežu, dok je ona u Seljanovu izgrađena posljednjih godina. Glavni projekat za kanalizacionu mrežu u Donjoj Lastvi je izrađen tokom perioda između 2004. i 2007. godine, ali nikada nije realizovan, zbog čega je revidovan i ažuriran. Novoprojektovana sekundarna i tercijarna kanalizaciona mreža će biti povezana na djelimično već izgrađen glavni kanalizacioni kolektor preko pumpne stanice na obali u blizini parka Ivovića, ili gravitacionim putem za djelove naselja iznad kolektora. Glavni kanalizacioni kolektor će otpadne vode dalje sprovesti do ranije izgrađene gradske kanalizacione mreže Tivta, a odnosno preko njenog glavnog kolektora, dalje do postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na Klačini”, navodi se u dokumentaciji.