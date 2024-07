Kako je saopšteno iz PES-a, Spajić je sinoć u prepunoj sali Kulturnog centra u Pljevljima razgovarao sa građanima

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Prosječna plata u Crnoj Gori iznosiće 1.000 eura, minimalna prosječna plata biće 700 eura, povećaćemo penzije za sedam do osam odsto i ukinuti doprinose za PIO na teret poslodavca, smanjiti sivu ekonomiju i do 2028. godine postati prva sledeća članica Evropske unije, poručio je sinoć Milojko Spajić, predsjednik Pokreta Evropa sad (PES) i predsjednik Vlade Crne Gore, predstavljajući u Pljevljima program „Evropa Sad! 2“, piše CdM.

Kako je saopšteno iz PES-a, Spajić je sinoć u prepunoj sali Kulturnog centra u Pljevljima razgovarao sa građanima o daljem razvoju Crne Gore, naročito ističući djelove programa koji utiču na poboljšanje ekonomskog statusa građana.

„Zaposlenima sa srednjom školom povećavamo minimalne plate za 33 odsto, tj. sa 450 na 600 eura, a onima sa višim nivoima kvalifikacija za čak 78 odsto i njihova minimalna plata iznosiće 800 eura“, naglasio je Spajić.

On je naglasio da i sve one koji imaju plate veće od 600 eura, očekuje povećanje od 35 do 350 eura.

„Kada su u pitanju penzioneri, nakon povećanja najnižih srazmjernih penzija sa 250 na 450 eura, u prvom kvartalu 2025. godine očekuje nas novo povećanje penzija od sedam do osam odsto“, rekao je Spajić.

Govoreći o smanjenju nezaposlenosti, koje je na istorijskom minimumu od 11,9 odsto i borbi protiv sive ekonomije, Spajić je rekao da program „Evropa Sad! 2“ nudi rješenja i za ovaj problem.

„Ukinućemo doprinose za PIO na teret poslodavca koji iznose 5,5 odsto i tako dati prostor privrednicima da razvijaju biznise, proširuju svoje kapacitete, dodatno zapošljavaju, a takođe na ovaj način one radnike koji su u „sivoj“ zoni prijave, što znači dodatni priliv u budžet kroz poreze“, istakao je Spajić.

Odgovarajući na pitanja građana Pljevalja, Spajić im je poručio “da ne brinu, da država ima dovoljno novca da sprovede ovaj program i da ne nasijedaju na lažne informacije koje šire protivnici razvoja Crne Gore”.

„Nemojte da vjerujete onima koji vam tvrde da je 450 eura veće od 800, onima u čije je vrijeme nezaposlenost bila i do 30 odsto i koji su nam u nasljeđe ostavili siromaštvo i razorenu državu. Naravno da su oni protiv ovog programa, jer uspjeh ovog programa je mjerilo njihovog neuspjeha. Ovo je program za građane, za vas. Želimo o njemu da razgovaramo sa vama, da ga zajedno nadograđujemo i da zajedno gradimo Crnu Goru budućnosti“, zaključio je Spajić.

U predstavljanju programa „Evropa Sad! 2“ učestvovali su i Naida Nišić, članica predsjedništva PES i ministarka rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga, Anđela Jakšić-Stojanović, članica predsjedništva PES i ministarka prosvjete, nauke i inovacija, Saša Mujović, član predsjedništva PES i ministar energetike, kao i predstavnici lokalnog odbora PES iz Pljevalja, Nemanja Laković, direktor Rudnika uglja Pljevlja i Darko Gazdić, potpredsjednik opštine Pljevlja.