Moja obevaza kao gradonačelnika je da to promijenim, da vratim Podgoricu građanima – parcele za sindikate

Izvor: MONDO/ MILICA MRVALJEVIĆ

Policajci, vatrogasci, prosvjetari, medicinari i drugi zaposleni koji služe državi Crnoj Gori i Glavnom gradu Podgorici, ne smiju da dočekaju svoje penzionerske dane kao podstanari. To bi bio poraz i države i društva. Glavni grad mora da im obezbijedi bolje uslove, ocijenio je nosilac Podgoričke liste Andrej Milović.

On je istakao da će, kao gradonačelnik Podgorice, u saradnji sa sindikatima inicirati dogovor da sindikati dobiju parcele na kojima će se graditi stanovi kojima će riješiti stambeno pitanje. To ću učiniti na samom početku mog mandata, biće to prioritet!

“Glavni grad Podgorica bi po ovom planu opredijelio parcele i komunalno ih opremio bez naknade. Za uzvrat grad bi dobio dio poslovnih i stambenih jedinica u vrijednosti parcela i komunalija, dok bi većinu stambenih jedinica dobili sindikati radi rješavanja stambenih pitanja za zaposlene”, kazao je Milović.

Nosilac Podgoričke liste smatra da je neprihvatljivo da Glavni grad Podgorica posjeduje na desetine parcela na Starom Aerodromu, Tuškom putu, Zabjelu, Maslinama, Zagoriču i drugim lokalitetima, koji su obrasli i zapušteni, a da Glavni grad ne iskoristi priliku i ne pomogne svojim građanima da konačno riješe stambeno pitanje.

“Moja obevaza kao gradonačelnika je da to promijenim, da vratim Podgoricu građanima – parcele za sindikate”, zaključio je Milović.