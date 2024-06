Ova dionica auto-puta otvorena je za saobraćaj 13. jula 2022. godine.

U razgovoru za Portal RTCG ukazali su i da je broj građana koji su na svojim vozilima instalirali tag uređaje povećan, i ove godine prodato je 3.774 tag uređaja.

Tag uređaj podrazumijeva naplatu putarine bez zaustavljana, a osim u Crnoj Gori putem registracije na platformi Toll for All može se koristiti i u Srbiji. Iz Monteputa za Portal RTCG kažu da je srednjoročni cilj kompanije da se, u roku od godinu, polovina naplate putarine vrši na elektronski način. To bi, kako kažu, dovelo do smanjenja gužvi i rasteretilo saobraćaj.

"Elektronska naplata putarine je jednostavniji, brži, povoljniji način plaćanja putarine, jer se putarina plaća bez zaustavljanja, a pri tome se ostvaruje popust od 10% na svaki prolazak. Takođe, korisnici ENP mogu da koriste tag uređaja i za plaćanje putarine u Srbiji. Potrebno je da se registruju putem sajta Toll For All. Važno je da znaju da se prilikom registracije, tag uređaj povezuje sa platnom karticom i na taj način se plaća putarina u Srbiji. Sredstva se oduzimaju sa kartice, a ne sa korisničkog računa koji korisnici imaju u Monteputu", pojašnjavaju iz ove kompanije.

Naglašavaju da je važno da korisnici znaju da pravilno postave i koriste uređaj kako ne bi došlo do smetnji u funkcionisanju samog uređaja, piše RTCG.