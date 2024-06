Kažu da vjeruju da je povećanje interesovanja korisnika i broj prodatih tagova rezultat bolje informisanosti korisnika i dobrih strateških odluka kompanije po pitanju cijene usluga.

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

"Od 2016. godine do 26. maja 2024. ukupno je prodato je 11 937 tag uređaja. U tekućoj godini, do 26. maja 2024. ukupno je prodato 3.774, dok je samo od početka akcije, 20. aprila, prodato 2.880, odnosno za mjesec dana akcije prodato je četiri puta više tagova nego u prethodna četiri mjeseca ove godine. Akcijom smo željeli da povećamo broj ENP korisnika, da elektronsku naplatu putarine popularizujemo i učinimo pristupačnijom. Na akciji do 30. septembra tag uređaj će koštati 10 eura, dok je redovna cijena uređaja 20 eura", pojašnjavaju iz Monteputa.

Kažu da vjeruju da je povećanje interesovanja korisnika i broj prodatih tagova rezultat bolje informisanosti korisnika i dobrih strateških odluka kompanije po pitanju cijene usluga.

"Elektronska naplata putarine je jednostavniji, brži, povoljniji način plaćanja putarine, jer se putarina plaća bez zaustavljanja, a pri tome se ostvaruje popust od 10% na svaki prolazak. Takođe, korisnici ENP mogu da koriste tag uređaja i za plaćanje putarine u Srbiji. Potrebno je da se registruju putem sajta Toll For All. Važno je da znaju da se prilikom registracije, tag uređaj povezuje sa platnom karticom i na taj način se plaća putarina u Srbiji. Sredstva se oduzimaju sa kartice, a ne sa korisničkog računa koji korisnici imaju u Monteputu", pojašnjavaju iz ove kompanije.

Naglašavaju da je važno da korisnici znaju da pravilno postave i koriste uređaj kako ne bi došlo do smetnji u funkcionisanju samog uređaja, piše RTCG.

"To se prije svega odnosi na pravilnu instalaciju uređaja u vozilu jer tag uređaj mora biti postavljen vodoravno na prednje vjetrobransko staklo vozila kako bi antena na nadstrešici naplatnog centra mogla lako da identifikuje uređaj. Takođe, važno je da se korisnici pridržavaju pravila za upotrebu tag uređaja: trake na naplatnom centru koje imaju uključen znak ENP na nadstrešnici naplatnih centara su trake na kojima se koristi tag uređaj, prilikom ulaska u traku za elektronsku naplatu putarine, potrebno je sačekati da se mehanička barijera (rampa) spusti, nakon izvršene transakcije za vozilo ispred. Korisnik treba da prilagodi brzinu, preporučena brzina kretanja kroz naplatnu traku je 10 km/h, dok je najmanje rastojanje u odnosu na vozilo ispred iznosi 10 metara. Ako se ne poštuje uputstvo za korišćenje tag uređaja može doći do neprepoznavanja tag uređaja od strane sistema naplate, nelogičnog skidanja sredstava prilikom naplate ili spuštanja mehaničke barijere (rampe) na vozilo i moguća oštećenja. U tim situacijama upravljač auto-puta i tunela Sozina kompanija Monteput d.o.o ne snosi odgovornost", naglašavaju iz Monteputa.

Ponavljaju da je srednjoročni cilj da se, u roku od godinu, polovina naplate putarine vrši na elektronski način.

"Na taj način se rasterećuje i ubrzava protok saobraćaj kroz naplatne centre što doprinosi smanjenju gužvi. Povećanje učešća ENP korisnika u ukupnom prometu vrši se na dva načina. Prvi je povećanje broja domaćih ENP korisnika kroz akcije i kampanju koju sprovodimo, a drugi način je povećanje stranih ENP korisnika, tj implementacijom projekta interoperabilnosti, što znači da će korisnici tag uređaja JP Putevi Srbije moći da koriste ENP usluge i kod nas. Procedura je ista kao i za naše ENP korisnike, potrebno je da se registruju putem platforme Toll for All", ističu iz Monteputa.

Dodali su da je unapređenje sistema naplate putarine je, pored izrade projektne dokumentacije za autoputeve i brze saobraćajnice, u fokusu ovogodišnjeg Plana rada Monteputa, piše RTCG.

"Uskoro će biti puštena u rad veb platforma putem koje će korisnici moći sami da upravljaju svojim računima, odnosno da vrše dopunu i provjeru računa", najavljeno je.



Gdje se može kupiti tag uređaj?

U cilju unapređenja usluge kompanija je produžila radno vrijeme za kupovinu tag uređaja, pa je u Upravnoj zgradi u Ulici Avda Međedovića 130, na Starom Aerodromu tag moguće kupiti radnim danima od 7:30h do 17 h, a na naplatnim centrima Mateševo i Smokovac 24 časa. Kod tunela Sozina tag je takođe moguće kupiti 24h, s tim da postoje dva prodajna mjesta: prodajno mjesto u Komandnoj zgradi koje je otvoreno radnim danima od 8h do 16h, dok je prodajno mjesto u Naplatnom centru Sozina otvoreno preostalo vrijeme do 24h/7.

Korisnici mogu podnijeti zahtjev online preko sajta https://monteput.me/elektronska-naplata-putarine-tag/, a sve informacije mogu dobiti preko naših društvenih mreža svakog dana u nedelji.