Tender za izgradnju boba na šinama, u zoni Ski-centra Kolašin 1600, poništen je zbog bitnih povreda Zakona o javnim nabavkama.

Izvor: MONDO/ Danilo Jauković

Rješenje o poništenju donijeto je na predlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, koja je ocijenila kao osnovane čak 10 navoda žalbe preduzeća United construction iz Bijelog Polja.

Uprava za kapitalne projekte objavila je 5. aprila tendersku dokumentaciju postupka javne nabavke za izgradnju boba. Izmjena tenderske dokumentacije za taj objekat vrijedan tri milona eura, obavljena je 22. aprila.

Među brojnim žalbenim navodima United construction je i konstatacija da je naručilac uslovima postavljenim u dokumentaciji, odnosno preciziranim tehničkim karakteristikama koje treba da ima bob, ograničio konkurenciju.

“Naime, pretragom web sajtova i internet stranica proizvođača boba na šinama utvrđeno je da bob na šinama dužine preko 2000 metara, zahtijevanih tehničkih karakteristika proizvodi isključivo proizvođač Sunkid Gmbh (Industriezone 39, Imst, Tirol 6460, Austrija) a identičan je, u zahtijevanoj dužini, izraden isključivo na Jahorini u Bosni i Hercegovini, u okviru projekta Over hill and dale with the Jahorina Mountain Coaster - Sunkid. Tako da renomirani proizvođač Wiegand Josef Wiegand GMBH&Co, koji je isporučio preko 300 bobova na šinama ne ispunjava uslove za učešće predmetnom postupku javne nabavke”, piše u žalbi bjelopoljske firme, pišu Vijesti.

Tako postavljenim uslovima, tvrde, naručilac je omogućio da u postupku javne nabavke učestvuje samo privredni subjekat koji je izgradio bob na šinama na Jahorini. Istovremeno, kako piše u žalbi, onemogućeno je da učestvuju privredni subjekti koji su izgradili na desetine ili stotine bobova na šinama dužine 1.000-1300 metara, što je, podsjećaju, najčešća dužina te vrste objekta.

Među primjedbama na postupak javne nabavke, odnosno dokumentaciju, podnosioci žalbe podsjećaju i da nema urbanističko tehničkih uslova, te da je uz projektni zadatak priložena samo oduka predsjednika Opštine Kolašin o određivanju lokacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa.

Iz United construction objašnjavaju i da je je projektni zadatak sačinjen u državnom preduzeću Skijališta Crne Gore, te da je taj dokument potpisao izvšni direktor Đuro Milošević, ali da nedostaje njegova izjava o nepostojanju sukoba interesa.

Nadležna komisija je usvojila u cjelosti žalbu bjelopoljskog preduzeća, konstatujući da su napravljene bitne povrede pravila postupka javne nabavke, koje, kako konstatuju, ne mogu biti otklonjene “naknadnim radnjama naručioca”. To je, objašnjavaju iz Komisije i razlog to za poništenje postupka, pišu Vijesti.

Izgradnju boba na šinama, koji je trebalo da bude sastavni dio žičare K8 Troglava trebalo je da finansira država, a taj posao Upravi za kapitalne projekte predložilo je Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera. Kako su prethodno napisali iz tog resora, cijenu projektovanja i izvođenje radova boba procijenila su “na osnovu analize tržišne vrijednosti Skijališta Crne Gore”.

Navodno, projekat se realizuje, kako objašnjavaju iz Ministarstva, “u cilju unapređenja i diversifikacije turističke ponude na državnom ski-centru”.

Kako piše u tenderskoj dokumentaciji, ugovor o javnoj nabavci će biti realizovan po principu “projektuj i izgradi”, kojim se izvođač samostalno obavezuje da obavi sve radove potrebne za izgradnju i upotrebu cjelovitog objekta. Riječ je o objektu koji nema svoj pogon, već će zavisiti od žičare. Predviđeno je da bude priključen na električnu energiju polazne stanice žičare.

Prema tehničkoj specifikaciji, šina po kojoj se kreću vozila - bobovi, treba da bude montažno-demontažnog tipa od prohroma, aluminijuma, inoksa ili njihovih legura. Kako je objašnjeno, bob na šinama biće korišćen tokom ljetnjih mjeseci, dok će tokom zimske sezone dio šina koji se nalazi na stazama biti demontiran.

“Dužina šine po kojoj se spuštaju slobodnim padom vozila - bobovi treba da bude 2.200 metara. Mjesta ukrštanja šina i postojećih puteva riješiti na taj način što će šine biti montirane na mostovima čija visina treba da bude takva da putnička i teretna vozila mogu proći ispod mosta... Bob treba da ima dva sjedišta, od kojih je jedno za odraslu osobu, a drugo za dijete do osam godina”, neke su od karakteristika tog objekata.