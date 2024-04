"Dva mjeseca će trajati glavni tender. Već smo krenuli u realizaciju projekta, slušavamo stranke u opštinama Kolašin i Andrijevica."

Izvor: Gov.me/S.Matić

"Svake godine sa sjevera Crne Gore odlazi 5.000 ljudi, zbog nemogućnosti da se 'vide u toj sredini'. Tender će biti objavljen na sajtu Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD)", istakao je Spajić na konferenciji za medije u Vladi.

On je kazao da očekuju povećano interesovanje investitora do kraja ove godine, za region Vasojevića, koji je kako je poručio najsiromašniji u državi, kako pišu Vijesti.

"Izvođenje projekta će krenuti krajem ove ili početkom sljedeće godine, što je godinu i po dana brže od planiranog. Pokrenuta su idejna rješenja za 10 saobraćajnica. Ovo je vizija Crne Gore koju treba svi da podržimo. Kad izguramo ove projekte omogućili smo budućnost, ne samo ove, već i narednih nekoliko generacija. Razumijemo naše političke konkurente, da ne razumiju kako smo ovo uspjeli", poručio je Spajić.

Izvršni direktor "Monteputa" Milan Ljiljanić kazao je na konferenciji da je pretkvalifikacioni tender spreman.

"Čeka se samo objava na sajtu EBRD. Dva mjeseca za prijavu, a nakon toga ide izbor izvođača, a potom glavni tender koji ide dva mjeseca. Paralelno sa tim ide i eksproprijacija zemljišta. Spremno ćemo ući u ovaj projekat, period izgradnje je pet godina", kazao je on, prenose Vijesti.

Dodao je da će završetak projekta biti krajem 2029.

"Mislim da ćemo brzo imati zaključeni idejni projekat od Andrijevice do Boljara", kazao je Ljlijanić.

On je kazao da će biti raspisana još dva tendera - od Smokovca do Božaja i od Danilovgrada do Nikšića.

"Dužina planirarnih auto puteva je 260, a brzih saobraćajnica 220 kilometara", poručio je Ljiljanić, prenose Vijesti.

Spajić je kazao da sjeveroistok Crne Gore postaje neka vrsta regionalnog centra, te da se autoput iz Andrijevice će da se grana na tri strane - jedan prema Kosovu, drugi prema Srbiji, treći prema Bosni i Hercegovini (BiH).