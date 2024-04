Odbili su poslovnu ponudu koju je u pregovirima sa bosanskohercegovačkom mljekarom dogovorio ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimir Joković.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Članovi Crne Gore odbili su ponudu mljekare "Franco" iz Bosne i Hercegovine koja se ponudila da otkupi višak mlijeka po 40 centi po litru, prenosi Dan.

Time su naši stočari odbili poslovnu ponudu koju je u pregovirima sa bosanskohercegovačkom mljekarom dogovorio ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimir Joković.

Oni su informisali ministra da je Udruženje farmera Crne Gore dobilo po njegovoj preporuci telefonskim putem ponudu od mljekare "Franco" iz BiH u iznosu od 0,40 eura po litru pasterizovanog punomasnog mlijeka.

Naša cijena koštanja koja uključuje otkupnu cijenu mlijeka, troškove otkupa, troškove pasterizacije i transporta do mljekare u BiH je od 0,60 do 0,65 eura. Gubitak koji bi se ostvario primjenom ovog rješenja je od 0,20 do 0,25 eura po litru mlijeku, odnosno na ukupnom nivou od 50.000 do 62.500 eura - navode stočari.

Kako dodaju, s obzirom da je rješenje ponuđeno i medijski prezentirano od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede "čini se logičnim i prihvatljivim da pomenuti gubitak pokrije predlagač rješenja".

Oni su naglasili da će se izvezeno mlijeko, kroz nekoliko dana biti uvezeno "kao gotov proizvod i naći na policama crnogorskih marketa".

Smatramo da bi se ovim "rješenjem" subvencionisala i podržala, iz našeg budžeta, proizvodnja i uvoz mliječnih proizvoda drugih država i direktno dodatno ugrozila prodaja domaćih proizvoda,- navode oni.

Oni su izrazili uvjerenje da će danas Ministarstvo poljoprivrede, sa proizvođačima i prerađivačima pronaći sistemsko dugoročno rješenje ovog problema i obezbijediti supstituisanje uvoza domaćom proizvodnjom, prenosi Dan.

Ministar poljoprivrde Vladimir Joković je za "Dan" potvrdio da se razgovori sa proizvođačima mlijeka nastavljaju danas.