"Retroaktivno primjenjuju zakon"

Izvor: Facebook/Artan Kurti/Screenshot

Smijenjeni generalni inspektor Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) Artan Kurti ponovo će tužiti Vladu Upravnom sudu, a podnijeće i krivičnu prijavu Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT) protiv premijera Milojka Spajića, koji je predložio njegovu smjenu.

Kurti tvrdi da Vlada u ponovnom postupku njegove smjene uopšte nije ispoštovala prvu presudu kojom je poništeno njegovo razrješenje.

Očekuje da će sud opet usvojiti njegovu tužbu i vratiti ga na posao dok iz Vlade nisu željeli ništa da komentarišu.

Novo rješenje o smjeni generalnog inspektora ANB-a, koje je Vlada donijela prošlog četvrtka, Artan Kurti dobio je danas, prenose Vijesti.

''Da su mi ti razlozi koji su navedeni u obrazloženju rješenja maltene tako smiješni. Ja ću svakako podnijeti novu tužbu Upravnom sudu. Predaću krivičnu prijavu SDT-u", istakao je Kurti.

I to protiv premijera Milojka Spajića koji je i predložio novo razrješenje Kurtija, postupajući po presudi Upravnog suda, koji je nedavno poništio prvu odluku o smjeni.

Kako je Zakon o upravnom sporu Vladu obavezao da u roku od 30 dana donese drugi akt, odlučili su da ga ponovo razriješe.

''... Posebno imajući u vidu zakonsku odredbu da se za generalnog inspektora Agencije može imenovati lice koje pored opštih uslova za zasnivanje radnih odnosa u državnom organu, mora imati najmanje pet godina radnog iskustva u sektoru bezbjednosti...'', piše u Vladinom rješenju o razrješenju Kurtija.

Kurti tvrdi da je Vlada nakon njegove prve tužbe shvatila da će da izgubi spor i ekspresno dopunila Zakon o ANB-u, uvodeći uslov od pet godina radnog iskustva, koji važe za zasnivanje radnog odnosa službenika Agencije. Ističe da to na njega ne može da se primijeni, pišu Vijesti.

''Oni retroaktivno primjenjuju zakon u konkretnom slučaju. Znači, uslovi pet godina i uslov iz člana 27 A su uslovi novog zakona, oni kažu da ja ne ispunjavam te uslove. Maltene, to su uslovi za imenovanje ne za razrješenje'', poručio je Kurti.

Iz Vlade su reagujući na prvu tužbu Kurtija naveli da oni imaju diskreciono pravo da imenuju i razrješavaju generalnog inspektora koji im je odgovoran za svoj rad. Kažu i da ga je imenovala prethodna Vlada Dritana Abazovića koja je usvojila njegov izvještaj o radu, a kojoj je prestao mandat.

"44. Vlada nije poklonila vjeru uspješnosti rada i vršenju radnih zadataka generalnog inspektora Artana Kurtija, pa je u skladu sa tim donijeto rješenje o njegovom razrješenju'', piše u Vladinom rješenju o razrješenju Kurtija.

Kurti, pak, kaže da je Upravni sud rekao da Vlada nema diskreciono pravo da ga razriješi.

''Vlada uopšte ne poštuje presudu Upravnog suda, nego kaže da ne poklanja povjerenje mom radu, ne navodeći nijedan razlog zbog čega ne poklanja. Upravni sud je takođe u presudi naveo da to što je prestao mandat 43. Vladi, nije razlog da prestane mandat generalnom inspektoru, s obzirom da sam imenovan na period od pet godina. To Vladi nije moglo ostati nepoznato'', kazao je Kurti, prenose Vijesti.

Krivičnu prijavu protiv premijera i novu tužbu Upravnom sudu Kurti će podnijeti sjutra a očekuje da će sud poništiti i novo rješenje o njegovoj smjeni.

''Da sam ubijeđen da će Upravni sud u ponovnom postupku da odluči meritorno i da ću morati biti vraćen u rad. Kako će oni to da ispoštuju, hoće li to da ispoštuju, to je njihova stvar, ne moja'', kazao je Kurti

Iz Vlade danas Televizija Vijesti nijesu uspjeli da dobiju komentar na odluku o smjeni Kurtija i najavljenu novu tužbu i krivičnu prijavu.