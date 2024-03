Ovo smanjenje kamatnih stopa uslijedilo je nakon dogovora sa Centralnom bankom Crne Gore (CBCG) od prije dvije sedmice.

Većina crnogorskih banaka snizila je proteklih dana kamatne stope za 0,4 do 1,5 procentnih poena na stambene, gotovinske i hipotekarne keš kredite, kao i na kredite za penzionere i zaduženja putem mobilne aplikacije, pokazuju podaci koje su Vijesti dobile od četiri crnogorske banke.

Većina ovih mjera, kako su “Vijestima”, važiće do kraja 2024. Iz banaka pozivaju da se klijenti kod njih direktno raspitaju za nove kamatne stope i uslove, jer nisu sve banke na sve kredite jednako smanjile kamatne stope.

CBCG je nedavno sa poslovnim bankama dogovorila inicijativu za smanjenje kamatnih stopa, kako bi se očuvao životni standard građana. Osim toga, Savjet ove institucije je prije neki dan donio izmjene i dopune Odluke o obračunu i iskazivanju efektivne kamatne stope (EKS) na kredite i depozite, čime će se omogućiti da se lista potrošačkih kredita objavi i na sajtu CBCG, nakon čega će građani moći da ih porede. Kako su pojasnili, kreditne institucije će im dostavljati podatke o kamatama za kredite nakon čega će se objavljivati na sajtu, prenose Vijesti.

“Na ovaj način postići će se bolja informisanost potrošača koji će moći da, na jednostavan način i na jednom mjestu, vrše poređenje kamatnih stopa i biraju čije će usluge kreditiranja koristiti”, naglasili su iz CBCG.

Zbog rasta kamatnih stopa, ali i drugih naknada i provizija, crnogorske banke su prošle godine ostvarile ukupan neto profit od 146 miliona eura.

Iz Crnogorske komercijalne banke (CKB) su “Vijestima” kazali da od 20. marta važe novi cjenovni uslovi za njihove najpopularnije kredite, povoljniji nego što su do tada bili.

Za mlade do 30 godina su, kako su naveli, napravili posebnu ponudu za stambeni kredit sa efektivnom kamatnom stopom (EKS) od 4,72 odsto i rokom otplate do 25 godina. Naglasili su da su im kamatne stope za stambene kredite fiksne i da je osiguranje kredita opciono. Istakli su i da za gotovinske kredite ročnosti do šest godina nude EKS od 7,8 odsto, ali i da će ovi uslovi važiti do kraja godine.

“U posebnoj kampanji od 20. marta do 31. maja nudimo hipotekarni keš kredit sa nižom kamatnom stopom i nižom provizijom, odnosno EKS od 6,34 odsto, uz jednokratnu naknadu za odobrenje kredita 0,5 odsto. Maksimalni rok otplate je 20 godina i nije obavezno osiguranje kredita”, kazali su iz ove banke, pišu Vijesti.

Iz CKB-a su pojasnili da podaci o kreditima nisu potpuni, pri čemu su uputili apel građanima da se detaljnije o ponudama banaka, informišu na sajtovima ili u poslovnicama.

Od ove sedmice su, kako su kazali iz “Erste banke”, građanima su ponudili povoljnije uslove i niže kamatne stope, a akcija će takođe trajati do kraja godine. Istakli su da imaju specijalnu ponudu kredita za penzionere, sa kamatnom stopom koja je za 1,5 procentna poena niža od redovne, ali i besplatnu polisu osiguranja.

“Maksimalni iznos kredita je 12.000 eura, kamatna stopa je fiksna i nominalno iznosi 8,49 odsto na godišnjem nivou. Rok otplate je do 120 mjeseci, odnosno do 78. godine, dok je jednokratna naknada za odobrenje jedan odsto”, kazali su iz ove banke.

Navode da su spremili i gotovinske kredite sa hipotekom sa kombinovanom kamatnom stopom, koja je fiksna tokom prvih pet godina u iznosu od 4,99 odsto godišnje a nakon toga 3,99 odsto plus šestomjesečni EURIBOR (cijena novca na evropskom tržištu). Pojasnili su da je maksimalni iznos kredita 150 hiljada eura, a rok otplate do 15 godina. Dodali su i da korisnici ne plaćaju naknadu za obradu kredita te da banka snosi troškove procjene nekretnine, notarske ovjere, takse za upis hipoteke, pribavljanje lista nepokretnosti, mjenica, upita u Kreditni registar....

“Građanima su od ponedjeljka dostupni i gotovinski krediti sa hipotekom sa fiksnom kamatnom stopom koja iznosi od 5,99 odsto na godišnjem nivou, u zavisnosti od boniteta klijenta. Maksimalni iznos kredita je 150.000 eura, rok otplate do 120 mjeseci. Klijenti ne plaćaju naknadu za obradu kredita, a banka snosi troškove procjene nekretnine, notarske ovjere...”, kazali su iz “Erste banke” i istakli da će akciju proširiti i specijalnom ponudom stambenih kredita za mlade bračne parove, pišu Vijesti.