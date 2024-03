Četrdeset tri proizvoda, ukupno 500 artikala su nakon intervencije vlade od danas jeftiniji. Svi ti proizvodi, čija je marža ograničena na pet do 15 odsto, vidno su označeni. Građani ih međutim nijesu primijetili, navodi se u prilogu TVCG.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Počela je Vladina akcija limitiranih cijena u marketima za 500 artikala odnosno 43 grupe proizvoda. Inspekcija je na terenu i kontroliše da li trgovci prate sprovođenje mjera i kako navodi ministar ekonomije Nik Đeljošaj strogo će kažnjavati svako nepoštovanje.

Ipak, akcija je umjesto 31. marta, kako je prvobitno dogovorio ministar Đeljošaj, počela danas. To je kod većine trgovaca izazvalo konfuziju pa su se TVCG žalili da je vladina uredba nejasna.

“Moram da mistifikujem da će jedno jutro u svim marketima biti niže cijene bez ikakvog rada na tome. Marža nije tolika da se to može preko noći, radi se mnogo na tome da se dobiju nabavne cijene, što bolji transport. Mnogo je toga u nizu što mora da se postigne da bi se dala niža cijena”, kazala je Olivera Lakonić, PR trgovinskog lanca, prenosi RTCG.

Da je rok bio kratak svjestan je ministar ekonomije, zato trgovcima – izvinjenje.

“Moram da priznam, tu se desio jedan mali raskorak. Ja sam se dogovorio s trgovcima da to krene 31. marta u međuvremenu u odluci koja je donesena nijesmo stigli mi da komuniciramo sa Generalnim sekretarijatom vlade. Odluka je objavljena ali im se zbog toga izvinjavam ne želim da bude nešto što nije bio dogovor”, kazao je ministar ekonomskog razvoja, Nik Đeljošaj.

Snižavanje cijena komentarisao je i bivši ministar ekonomije Goran Đurović, koji je to nazvao kopijom akcije “Stop inflaciji” iz njegovog mandata.

“Baratalo se prvo da će biti pet hiljada artikala na akciji pa se pet hijada svelo na 500 koje je Spajić rekao a ja odgovorno tvrdim da je 40 artikala. Najbolja varijanta da demantuju je da odštampaju i predstave javnosti 500 artikala koje su oni stavili na akciju limitirane cijene”, kazao je bivši ministar ekonomskog razvoja Goran Đurović.

S druge strane, Đeljošaj tvrdi da će inspekcija kontrolisati da li se poštuju vladine mjere.

“Kazna će biti minimum od pet do 10 hiljada eura za svako nepoštovanje i ja vjerujem da su trgovci svjesni toga, apel da to ispoštuju kako ne bi, mi ne želimo da dođe do restriktivnih mjera, ali ako bude potrebe reakcija će biti što se kaže odmah”, kazao je ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj, prenosi RTCG.

Inspektori će kontrolisati da li su snižene cijene jer građani tokom trgovine za sada vide samo suprotno.