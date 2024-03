Ministarstvo ekonomskog razvoja (MER) prihvatilo je razgovor sa radnom grupom koja je formirana u okviru Privredne komore (PKCG) Crne Gore u vezi sa vraćanjem radne nedjelje i ograničavanjem marži trgovcima.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Povodom ova dva pitanja Odbor za trgovinu PKCG je formirao radnu grupu.

Ovim pitanjima će se baviti i Socijalni savjet na sjednici koja je zakazana za 18. mart. Osim Vlade u Socijalnom savjetu su Unija poslodavaca (UPCG) i Unija slobodnih sindikata (USS).

"U procesu smo usaglašavanja stavova privrede vezano za teme koje ste postavili (radna nedjelja i ograničenje marži) i predloge privrede i rješenja prezentovaćemo Vladi. Podsjećamo da smo isključivo za partnerski odnos sa Vladom i da ovakva rješenja moraju biti plod dogovora", rečeno je "Vijestima" u PKCG.

Ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj je nedavno najavio da je njegov resor pripremio predlog izmjena zakona o trgovini i odluke o privremenim mjerama za ograničavanje cijena proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi u vezi vraćanja radne nedjelje i ograničenja marži trgovaca koje su trebale da budu na sjednici Vlade. Međutim predstavnici privrede i sindikata tražili su da se dokumenti ne usvajaju bez konsultacija sa njima.

"Plan je da ova dva dokumenta idu u paketu na sjednici Vlade. Odložena je sjednica Socijalnog savjeta u vezi njih. Imali smo sastanak i u PKCG gdje su formirali radnu grupu za dijalog. Mi ćemo prihvatiti razgovor i dijalog sa radnom grupom koja je formirana. Čekamo i novi datum za sjednicu Socijalnog savjeta", kazao je zvanično "Vijestima" Đeljošaj.

Izmjenama odluke o privremenim mjerama za ograničavanje cijena proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi u koju su "Vijesti" imale uvid predviđeno je ograničenje na pet do 15 odsto za dio osnovnih životnih namirnica, prehrambenih proizvoda i sredstava za održavanje higijene.

U obrazloženju je navedeno da je u pitanju sveobuhvatna akcija, jer se ne odnosi samo na po jedan artikal iz određene grupe proizvoda, već na sve artikle iz date kategorije proizvoda. Na primjer, ograničenje marži za "pileće meso" odnosi se na piletinu ucijelo, batak, bijelo pileće meso, krilca.., tako da obuhvata u svakom većem maloprodajnom lancu i više stotina kategorija proizvoda, prenose Vijesti.

Liste proizvoda za koje se ograničavaju marže su podijeljene u tri grupe. Za prvu grupu proizvoda marže su ograničene odlukom Vlade iz juna 2022. godine, i sada se predlaže njihovo produženja tako da će marže u veleprodaji i dalje biti ograničene na pet odsto, a u maloprodaji na sedam odsto za pšenična brašna tip 400 i 500, šećer kristal, jestivo suncokretovo ulje i kuhinjsku so. Marža je ograničena samo na so u pakovanju od jednog kilograma, dok za ostale proizvode u grupi ograničenje marže važi za sva težinska pakovanja.

Nacrtom izmjena zakona o trgovini na veliko i na malo je definisano da se može obavljati nedjeljom u periodu od 1. juna do 31. avgusta i 1. decembra do 31. januara u vremenu od 7 do 15 časova ili 15 do 23 časa, osim u prodajnim objektima smještenim u okviru trgovačkih centara u kojim se trgovina na malo može obavljati samo u vremenu od 10 do 18 časova. U nacrtu zakona o kome su "Vijesti" pisale navedeno je da je ovo usaglašena preporuka Socijalnog savjeta. Ovu preporuku Socijalni savjet je usaglasio u martu 2023. godine i tada je uputio doskorašnjem ministru ekonomskog razvoja Goranu Đuroviću, a zatim početkom prošlog mjeseca novom ministru Niku Đeljošaju, pišu Vijesti.

Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata (USS) Srđa Keković je ranije krajem prošlog mjeseca saopštio da Socijalni savjet nije upoznat sa ovim nacrtom i najavio je bio sjednicu ovog Savjeta za 1. mart. Sjednica je potom odložena, a nova je zakazana za 18. mart.