Redovno usklađivanje januarskih penzije iznosiće 2,08 odsto, konstatovao je juče Upravni odbor Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja na osnovu podatka o kretanju inflacije i prosječnih zarada u posljednjem kvartalu prošle godine.

Izvor: MONDO/Samir Cacan

Prema ranijoj izmjeni Zakona o PIO, minimalna penzija za januar iznosiće 450 eura, za sve penzije osim za srazmjerne. Za isplatu penzije ove godine će trebati 737 miliona eura, što je za 176 miliona više nego lani, prenose Vijesti.

Novim Zakon je predviđeno da se redovna četvoromjesečna usklađivanja penzija neće odnositi na prethodni iznos minimalne penzije naredne dvije godine.

“Ovo usklađivanje se odnosi na sve penzije osim na one koje su na dan 1. septembar (prethodno usklađivanje) iznosile 296,35 eura (dosadašnji iznos najniže penzije). Sve penzije u intervalu od stare najniže do ove nove od 450 eura se usklađuju ali će im se isplaćivati razlika do iznosa od 450 eura sve dok, na osnovu zakonskih usklađivanja, ne dostignu i prestignu ovaj iznos”, pojašnjeno je “Vijestima” nezvanično iz Fonda PIO.

Ovo znači da će službe Fonda PIO za sve penzionere koji su imali penzije između 296,35 i 450 eura formalno obračunavati redovna usklađivanja, ali će im isplaćivati iznos od 450 eura sve dok iznos njihove penzije ne pređe tu granicu.

Iz Vlade je ranije najavljeno da su ovo ograničenje uveli, kako bi se vremenom smanjila razlika između penzionera koji imaju uslove samo za minimalnu penziju i onih koji imaju više godina staža i koji su bili osiguravani na veće iznose zarada.

Za srazmjerne penzionere, koji primaju više penzija iz republika bivše Jugoslavije, za sada ne važi ovo povećanje minimalne penzije. Iz Ministarstva rada i socijalnog staranja su najavili da rade analize novog rješenja kako bi i njima povećali primanja.

Prema prošlogodišnjim izmjenama Zakona o PIO, penzije se usklađuju tri puta godišnje 1. januara, 1. maja i 1. septembra, na osnovu četvoromjesečnih podataka o rastu zarada i inflacije, na osnovu podataka Monstata, tako što se veća stopa rasta pomnoži sa 0,75 i niža sa 0,25, a zbir nova dva broja predstavlja procenat usklađivanja. Upravni odbor nema mogućnost uticaja, već samo konstatuje rezultat iz matematičke formule, javljaju Vijesti.

Sedmočlani Upravni odbor Fond PIO je u nekom obliku vanrednog stanja od decembra 2022. godine kada je tadašnja Vlada od četiri svoja predstavnika smijenila troje Aliju Košutu, Marka Kastratovića i Jadranku Milošević, dok je ostao samo Kemal Đečević. Troje preostalih članova su predstavnici Saveza penzionera Branko Vešović, Unije poslodavaca Danilo Kaluđerović i sindikata Željko Burić.

Da bi odluke bile usvojene za njih moraju glasati sve četvoro sadašnjih članova. Nova Vlada je izabrana prije tri mjeseca, ali još nije popunila svoj dio Upravnog odbora.