Minimalna penzija od početka godine, više neće biti 296 već 450 eura. Na isti iznos biće povećane i sve one koje su trenutno veće od najniže.

"U intervalu od 296 eura do 450 eura, isplaćivaće se u iznosu od 450. Ali će se isto tako one usklađivati tako da sve one penzije koje su sada 449 eura, sa prvim usklađivanjem one će preći ovaj iznos od 450 eura i one će u sljedećem usklađivanju, prvoga maja, on neće biti najniži iznos penzije. Nego će biti 460, 480, 490, i tako", rekao je direktor Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Ranko Aligrudić za Boje jutra TV Vijesti.