Vlada je prihvatila cjenovnik Morskog dobra!

Izvor: MONDO

Vlada je ozvaničila aktuelne cijene prevoza trajektom koje iznose od 1,5 eura za motocikl, do 29 eura za specijalna i vangabaritna vozila.

Cijena trajektne karte za putnički automobil iznosi četiri eura u vansezoni, odnosno pet eura tokom ljetnje turističke sezone od 1. maja do 30. septembra, predviđeno je Odlukom o utvrđivanju cijena usluga trajektne linije Kamenari - Lepetane, koju je usvojila Vlada na posljednjoj sjednici, pišu Vijesti.

Novina u odnosu na do sada važeći cjenovnik je što je ovom Vladinom odlukom, na predlog Upravnog odbora Morskog dobra na čijem je čelu Blažo Rađenović (URA), uvedena i posebna nova kategorija cijena za iznajmljivanje trajekata (popularnih catara kako u Boki nazivaju ove brodove) kojima raspolaže ta kompanija.

Tako se najmanji trajekti iz flote Morskog dobra - brodovi “Kamenari”, “Lepetane” i “Perast” mogu iznajmiti po cijeni od 700 eura bez PDV-a za sat. Cijena iznajmljivanja nešto većeg trajekta “Igalo” je 1.000 eura bez PDV-a na sat, skoro identične takve catare “Teodo” 1.200 eura bez PDV-a, dok se “Grbalj” i “Trideseti avgust” mogu unajmiti po cijeni od 1.400 eura na sat, bez PDV-a, pišu Vijesti.

Iznajmljivanje najvećeg broda sa kojim raspolaže Morsko dobro - trajekta “Ruka pravde”, košta 2.000 eura bez PDV-a za sat.

Ukoliko bi neko po ovim cijenama iznajmio čak i najmanji i najstariji trajekt, kakvi su “Perast”, “Kamenari” i “Lepetane” koji su pojedinačnog kapaciteta po 20 automobila i sagrađeni su sredinom pedestih godina prošlog vijeka, to bi ga koštalo čak 16.800 eura bez PDV-a za cijeli dan. To je značajno skuplje nego što trenutno iznosi dnevna vozarina koju ostvaruju handy size prekookeanski teretni brodovi nosivosti 35.000 tona, kompanija Barska, odnosno Crnogorska plovidba, jer vozarine bulk carriera kakvi su njihovi brodovi “Bar”, “Budva”, “Kotor” i “Dvadesetprvi maj”, u svijetu trenutno iznose od 8.500 do 14.000 dolara na dan.

Da bi eventualno neko po aktuelnom Rađenovićevom cjenovniku koji je prihvatila Vlada, možda iznajmio najveći i najkontroverzniji trajekt Morskog dobra - “Ruka pravde” koji može da ukrca šezdesetak vozila, to bi ga, računajući i PDV, koštalo čak oko 58.000 eura na dan, pišu Vijesti.

Ovakav cjenovnik iznajmljivanja brodova Morsko dobro je predložilo, a Vlada bez izmjena prihvatila, iako ta državna kompanija ni usred najvećih ljetnjih gužvi na trajektnom prelazu u Boki, nije koristila svih svojih osam brodova.

Trajekti “Kamenari” “Perast” i “Lepetane” stoga skoro stalno besposleni leže i propadaju vezani uz obalu Kamenara, još od kada ih je početkom jula s ostatkom flote te privatne kompanije, Morsko dobro kupilo od nekadašnjeg privatnog operatera trajektne linije u Boki - firme Pomorski saobraćaj iz Herceg Novog, pišu Vijesti.