Ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Janko Odović odbio je zahtjev kompanije “Tradeunique” da izda upotrebnu dozvolu za multifunkcionalni poslovno-stambeni centar TQ plaza u Budvi, koji je izgrađen još prije 13 godina.

Izvor: Vlada Crne Gore

Kako piše u rješenju u koje su “Vijesti” imale uvid, zahtjev “Tradeunique” sadržao je formalne nedostatke, a Odović je sugerisao da je potrebno da se i Opština Budva pridruži zahtjevu za izdavanje upotrebne dozvole jer je jedan od investitora.

Atraktivni poslovno-stambeni kompleks u centru Budve otvoren je svečano u decembru 2011. i bio je zajednički posao kompanije “Tradeunique” i Opštine.

“Uvidom u arhivu Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine utvrđeno je da je za izgradnju objekta, Ministarstvo za ekonomski razvoj izdalo građevinsku dozvolu 20. januara 2009. Kako vaš zahtjev sadrži formalne nedostatke koji sprečavaju postupanje, to je potrebno, da u smislu Zakona o upravnom postupku, Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekta i Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata otklonite”, piše u rješenju koje potpisuje prvi čovjek crnogorskog urbanizma.

Osim nedostatka da Opština se mora priključiti zahtjevu, resorno ministarstvo je ukazalo i da je potrebno dostaviti izjave izvođača radova i nadzornog inženjera da je objekat izgrađen u skladu sa građevinskom dozvolom i revidovanim projektom. Takođe je potrebno dostaviti i izjavu vodećeg projektanta, dostaviti dokaze o izvršenim obavezama, te dokaz o plaćenim komunalijama, prenose Vijesti.

Iz Opštine Budva su nedavno saopštili da će inicirati rješavanje pitanja upotrebne dozvole za objekat TQ Plaza, jer je taj dokument potreban kako bi mogli ustupati opštinsku imovinu koju posjeduje u tom kompleksu.

Opština je prvobitnim ugovorom dobila četvrtinu poslovnog i garažnog prostora, koje su potom opštinske vlasti dale pojedinim sekretarijatima, Turističkoj organizaciji Budve, NVO sektoru, u kojima su njihove kancelarije, a dio prostorija je adaptiran za vrtić. U opštinskim prostorima su i kancelarije MUP-a, katastra…

Problem za dobijanje upotrebne dozvole za kompletna kompleks mogao bi da bude i to što Opština punih osam godina, od kada je preuzela i dio imovine, koju je Specijalno državno tužilaštvo na čijem je čelu bio Milivoje Katnić oduzelo budvanskoj kriminalnoj grupi Svetozara Marovića, još nije adaptiralo, već su i dalje u sivoj fazi.

Opštini je pripala i dodatna Lamela C kompleksa TQ Plaza, sa ukupno 4.891 kvadrata nedovršenog poslovno-stambenog prostora. Iako je nova opštinska vlast koja je 2016. preuzela rukovođenje gradom obećavala da će sedmoetažnu lamelu adaptirati, to do sada nije urađeno.

Prije tri godine, tadašnji gradonačelnik Budve Marko Bato Carević potpisao je protokol sa kompanijom “Velja voda Lux” iz Tivta, koja naspram TQ Plaze u svom vlasništvu ima atraktivnu parcelu od 2.947 kvadrata.

Tim dokumentom bilo je predviđeno da Opština ustupi Lamelu C, a da joj tivatska kompanija ustupi parcelu na kojoj je planirala da gradi šestospratni kondo hotel.

Carevićev protokol bio je neprihvatljiv za njegove tadašnje koalicione partnere iz Demokratske Crne Gore zbog, kako su tvrdili, sporne procjene kako parcele firme “Velja Voda Lux”, tako i poslovnih prostora u TQ Plazi.

Protokolom je bilo predviđeno da tivatska kompanija postane vlasnik poslovno-stambenih prostora koji su procijenjeni na 6.685.527 eura, a Opštini bi pripala parcela koja je procijenjena na 6.188.700 eura. Tivatska firma je trebalo da razliku u vrijednosti od 496.827 eura da uplati u opštinski budžet, javljaju Vijesti.

Carevićeva administracija planirala je da parcelu, koja je i sada jedina uređena zelena površina u betoniranoj Budvi, zadrži kao park, a ispod nje gradi podzemnu višeetažnu garažu, te time riješi problem nedostatka parking mjesta u centru grada.