Aleksandar Mijušković ponovo je izabran za predsjednika Odbora direktora Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES).

On je, reizborom na funkciju, kazao da je zahvalan na ukazanom povjerenju i osvrnuo se na protekli period poslovanja kompanije kojeg karakterišu izuzetni rezultati.

“Čini mi čast i zadovoljstvo, ali i obavezu da nastavim sa svojim timom tamo gdje smo stali, ostvarujući ciljeve kompanije. Upravljati kompanijom koja se ističe izvrsnošću, inovativnošću i impresivnim rezultatima za mene je dodatni impuls da nastavimo istom putanjom“, rekao je Mijušković.

On je dodao da se uspjeh kompanije temelji na angažovanju zaposlenih koji doprinose kontinuiranom napretku i postizanju visokih standarda.

“Ovaj niz uspjeha čini je liderom u energetskom sektoru i na to sam veoma ponosan“, naveo je Mijušković, prenosi CDM.

Na vanrednoj Skupštini akcionara CGES-a, koja je danas održana u Podgorici, razriješeni su, a potom imenovani članovi Odbora direktora te energetske kompanije.

Pored Mijuškovića (CGES), Jelene Matejić (EMS), Đakoma Doninija i Guida Guide (Terna – Rete Elettrica Nazionale), koji su reizabrani članovi, Odbor direktora CGES-a će predstavljati i inženjer rudarstva Slavoljub Todorović, diplomirani ekonomista Vučko Fatić i diplomirani menadžer Violeta Vuljaj.

Mijušković je diplomirani inženjer elektrotehnike, sa dvadesetdevetogodišnjim radnim iskustvom u oblasti energetike. Od juna 2021. godine obavlja funkciju predsjednika Odbora direktora CGES-a i to u više mandata, sa kraćim prekidom, sve do danas.

Prethodno je radio u Kancelariji za koordinisane aukcije u jugoistočnoj Evropi (SEE CAO), koja vrši alokaciju prekograničnih prenosnih kapaciteta između operatora prenosnih sistema jugoistočne Evrope, koji su i osnivači kompanije. U periodu od 2014-2019. godine bio je izvršni direktor SEE CAO, a kao nastavak značajne uloge u formiranju te uspješne regionalne kompanije, pokrivao je brojne pozicije, od predsjedavajućeg projektnog tima do izvršnog direktora Projektne kompanije zadužene za osnivanje Kancelarije za koordinisane aukcije u jugoistočnoj Evropi u periodu od 2012-2014. godine, piše CDM.

Od 1995-2009. godine radio je u Nacionalnom dispečerskom centru (EPCG), na brojnim poslovima, od operativnog dispečera do glavnog inženjera za analitiku, energetske obračune i prognoze, gdje stiče bogato iskustvo u upravljanju elektroprenosnim sistemom.

U periodu od 2009. do 2012. godine bio je na poziciji direktora Sektora za regulatorne, pravne, kadrovske i poslove međunarodne saradnje.

Član je Skupštine ENTSO-E i Skupštine Med-TSO.

Mijušković je bio član radne grupe operatora prenosnih sistema električne energije jugoistočne Evrope (SEETSO TF), član Evropske mreže operatora prenosnih sistema električne energije (ENTSO-E), Komiteta za tržište i ENTSO-E regionalne grupe za jugoističnu Evropu, kao i član Evropskog udruženja elektroenergetske industrije radne grupe za jugoistočnu Evropu (EUROELECTRIC).

Mijušković je jedan od inicijatora projekta povezivanja Crne Gore i Italije podmorskim elektroenergetskim kablom i član pregovoračkog tima sa italijanskim operatorom prenosnog sistema Terna.

Kao član crnogorske delegacije učestvovao je na sastancima plenarnog podkomiteta i sektorskim sastancima unaprijeđenog stalnog dijaloga između Evropske komisije i Crne Gore o transportnoj, energetskoj, ekološkoj i regionalnoj politici.

Učesnik je svih atinskih foruma od 2003. godine.

U dosadašnjoj karijeri, ostvario je uspješnu saradnju sa operatorima prenosnih sistema, energetskim kompanijama, Sekretarijatom energetske zajednice, kao i međunarodnim finansijskim institucijama.

Partner je Instituta za energetiku za jugoistočnu Evropu (IENE) iz Atine.

Osim toga, bio je izlagač po pozivu na brojnim konferencijama i seminarima širom Evrope.

Usavršavao se u inostranstvu, i to na programu Operational Staff Training Program – Red Electrica u Španiji u junu 2003. godine, Market Facilitation Group, SEETEC u Ljubljani u aprilu 2004, SeminarElectricity Market u Norveškoj u oktobru 2007. i Managing your business, managing yourself, JVI u Beču u oktobru 2008.godine.