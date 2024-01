Odbor direktora Aerodroma Crne Gore (ACG) saopštio je da krivična prijava koju je protiv tog preduzeća najavio bivši izvršni direktor, Danilo Orlandić, "neće biti jedini slučaj kojim će se baviti tužilaštvo".

"Aerodromi Crne Gore su Osnovnom državnom tužilaštvu podnijeli prijavu zbog sumnje na prevaru u toku isplate vansudskih poravnanja u periodu od 2019. do 2021. godine kada je izvršni direktor bio upravo Orlandić, a zbog toga što je vansudskim poravnanjem prihvatio da kompanija isplati više od šest i po miliona eura zaposlenima zbog, navodno, pogrešno obračunatog startnog dijela zarade u periodu od 2011. do 2018. godine. Napominjemo da su ACG ušli u postupak poravnanja sa zaposlenima, a da nije bila izdefinisana praksa sudova kao jedinih mjerodavnih organa koji na jasan način kroz obrazloženje u svojim sudskim odlukama ukazuju na osnovanost potraživanja po ovom pravnom osnovu. Podsjećamo, Vrhovni sud je nedavno u više od 50 slučajeva, za sada, presudio da su Aerodromi Crne Gore u periodu od 2011. do 2018. godine zakonito obračunavali startni dio zarade", saopštio je Odbor direktora.