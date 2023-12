Vlada će kupiti “embraer E-195” (40-AOC) popularno nazvan “Čarli”

Vlada će “embraer E-195” (40-AOC) popularno nazvan “Čarli”, koji je nekada bio dio flote bivšeg nacionalnog avio-prevoznika “Montenegro erlajnsa” (MA) preuzeti od brazilske banke BNDS za pet miliona dolara čime će prema ovoj banci, u čijem je vlasništvu avion, biti izmerene sve obaveze.

Za kupovinu aviona, koji je prizemljen već treću godinu na podgoričkom aerodormu, Vlada je 2010. godine dala državnu garanciju.

“Vlad je usvojila predlog da se potpiše sporazum o poravnanju duga sa brazilskom Vladom prema kome će se odraditi prenos vlasništva nad avionom “Čarli” na državu Crnu Goru. Poravnanje duga biće završeno do kraja decembra i to u iznosu od 4,99 miliona dolara. Na ovaj način pokazali smo odgovornost i spriječili mogućnost arbitraže, ali i mogućnost da država plati obeštećenje i to čak više od 12 miliona i to sve iz razloga što je država bila garant za izvršenje i ispunjenje obaveza. Kao odgovorna Vlada moramo voditi računa da sačuvamo kredibilitet Crne Gore kao međunarodnog partnera”, kazao je ministar saobraćaja i pomorstva Filip Radulović juče nakon sjednice Vlade. kako prenose Vijesti.

Nakon prelaska “Čarlija” u vlasništvo Crne Gore, prema najavi Radulovića, uradiće se detaljna analiza stanja u kome se nalazi ovaj avion nakon čega će se odlučiti šta će se dalje raditi sa njim.

“Ako odlučimo da ga vratimo u plovidbeno stanje biće potrebno oko godinu da to učinimo”, rekao je Radulović.

“Vijesti”su ranije objavila da je nacionalni avio-prevoznik “Air Montenegro” odustao od plana da “Čarli” bude dio njegove flote jer nije ima novca da ga otkupi od brazilske banke i vrati u plovidbeno stanje.

“Čarli” nije letio skoro godinu od kada je obavio posljednji let u istoriji MA preletjevši sa aerodroma Tivat na aerodrom Podgorica, 26. decembra 2020. Avion je na podgorički aerodrom stigao ispravan i u plovidbenom stanju, ali je u međuvremenu devastiran do te mjere da u njega sada treba uložiti više od osam miliona eura kako bi se vratio u operativnu upotrebu.

