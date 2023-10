Ako ne uđemo u velike infrastrukturne projekte, auto-put, brze saobraćajnice, aerodrome, druge zemlje će nas prestići, kazao je odlazeći premijer Dirtan Abazović u emisiji “Okvir” na TVCG. Abazović je negirao da Crnoj Gori prijeti bankrot.

Izvor: Facebook/Dritan Abazović/Printscreen

Abazović je rekao da je Crna Gora atraktivna za investitore koji žele da kupe nekretnine. Naglasio je da ekonomija treba da bude otvorena, i da treba da budu postavljena lakša pravila za sticanje imovine.

“Ako ne uđemo u velike infrastrukturne projekte, auto-put, brze saobraćajnice, aerodrome, druge zemlje će nas prestići. Tu mislim prije svega na aerodrome”, kazao je Abazović, prenosi portal RTCG.

On je negirao da Crnoj Gori prijeti bankrot, prenosi CDM.

“Nivo javnog duga je ispod evropskog prosjeka”, naveo je premijer.

Prema riječima Đorđa Goranovića, predstavnika Privredne komore Crne Gore (PKCG), crnogorskoj izvršnoj vlasti kompanije i radnici treba da budu na prvom mjestu.

“Kad kompanija i radnika nema, nema ni poslanika, ni plate, ni odbornika, ni ljudi iz bezbjednosnog sektora, ni ljekara, ni profesora. Po mojoj procjeni nije dobro da se zbog političkog tržišta etiketiraju određeni iz sfere biznisa”, smatra Goranović.

Govoreći o konkurenciji na tržištu, Goranović je kazao da su svi inostrani potrošači dobrodošli.

“Ponosan sam na našu zemlju što smo primili određeni broj građana koji ne žele da budu svjedoci ratnih dešavanja. Naravno, u svakom slučaju treba biti oprezan. Moramo voditi računa šta će se dešavati u narednom periodu. Kad je u pitanju preređivački sektor, i tu moramo biti oprezni”, kazao je Goranović.

On je rekao da ne treba zaboraviti kategoriju stanovništva koja treba da bude u fokusu – penzionere. Naglasio je da između poslodavca i radnika nije ni potreban Zakon o radu.

“Nama su potrebne ozbiljne analize i ozbiljne politike”, kazao je Goranović.

Predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja Žarko Radulović kazao je da za prva tri mjeseca u Crnu Goru je ušlo 46.000 ruskih državljana, ali da slabo doprinose turizmu.

“U periodu 2017., 2018. i 2019. godine bilo je 32.000 dolazaka zbirno. Ovo su dakle Rusi koji su došli da žive u Crnu Goru. Oni donose prihode u trgovini, a što se tiče turizma, to je jako slabo”, smatra Radulovi, prenosi CDM.

Radulović je kazao da je bilo velikih problema što se tiče ugostiteljstva i privatnog smještaja ove turističke sezone.

“Ova godina je specifična i nije modularna. Želja za putovanjima je enormna i to je potreba kod većine stanovnika, jer je nastupio okidač poslije korone. Svugdje u svijetu je porast turizma, to nije samo kod nas. A to će da traje i iduće godine”, zaključio je Radulović.