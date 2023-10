Kako na sjednici Vlade prolaze imenovanja kadrova, javnost je imala priliku da vidi na poslednjoj sjednici, uz “vječitu dilemu – jeste li brucoš ili diplomirani inženjer”.

Izvor: MONDO / Mirela Ljumić

Tako je Miloš Drašković, inače funkcioner GP URA, brucoš, na posljednjoj sjednici Vlade, dobio titulu diplomiranog inženjera i imenovan za člana Odbora direktora kompanije PROCON. To bi vjerovatno i prošlo “ispod radara” da sve nije raskrinkala ministarka nauke i tehnološkog razvoja Biljana Šćepanović, kazavši da tako ne može i da mora da reaguje, piše CdM.

Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović juče je novinarima u Beranama kazao da ne zna da li ne za tu poziciju potrebna fakultetska diploma, ali nije odgovorio na pitanje novinara kako je moguće da se dogodilo da brucošu upišu da je diplomirani inženjer. Nejasno je, a možda je i jasno, kako je ovo imenovanje prošlo Vladinu komisiju.

Riješena je misterija brucoša koji je predstavljen kao dipl. ing i postavljen u UO državnog preduzeća naime Miloš Drasković je funkcioner URA, koji je Dritana hranio kokicama na svjetskom prvenstvu u Manili ❤pic.twitter.com/hDJIBmlfmd — Vojvoda Momcilo (@VojvodaMomcilo1)October 5, 2023

Mira Popović Trstenjak, koordinatorka programa Demokratizacije i evropeizacije u CGO, govoreći o pomenutoj situaciji, za CdM kaže da je teško da se tu moglo raditi o nenamjernoj grešci, ali da se moramo zapitati i da li ostali ministri pristaju da daju svoju saglasnost na takva podmetanja ili i ne čitaju materijale.

“U oba slučaja se otvara pitanje njihove odgovornosti za funkciju koju su preuzeli”, ističe sagovornica CdM-a.

Stihijsko zapošljavanje

Kako CdM prenosi, ona podsjeća da je jedan od prva dva zakona koje su nove vlasti nakon DPS-a, odnosno nakon izbora održanih u avgustu 2020. godine, izmijenili bio Zakon o državnim službenicima i namještenicima, i to primarno u dijelu snižavanja kriterijuma za zapošljavanja u javnom upravi.

“Već to je bilo indikativno jer se radilo o zakonskom tekstu ranije usaglašenom sa Evropskom komisijom, a i sa aspekta potrebnog rada u javnoj upravi nije bilo obećavajuće snižavanje traženih kompetencija i drugih uslova. Na žalost, svjedočili smo i gotovo stihijskom zapošljavanju i imenovanjima, a što je takođe u suprotnosti sa potrebnom racionalizacijom javne uprave”, kaže Popović Trstenjak.

Prema njenim riječima Abazovićeva Vlada je dodatno razvila prakse zloupotrebe rada po osnovu ugovora o djelu koji traju mjesecima i sporni su jer se ugovor o djelu ne može zasnovati na sistematizovano radno mjesto, što čini da ulaze u zonu nezakonitog rada.

“Politička zapošljavanja i izmjene u brojnim javnim preduzećima su zostavština ranije vlasti, ali je interesantno da je upravo to nasljeđe preuzela nova vlast i samo dalje nadograđivala do aspurdnih dimenzija, poput ove o imenovanju srednjoškolca u upravni odbor javnog preduzeća uz namjeru da mu se i biografski podaci izmijene kako bi se prilagodilo to imenovanje”, jasna je ona.

Popović Trstenjak u razgovoru za CdM kaže da je bila zanimljiva ituacija koju smo svi vidjeli na sjednici Vlade, kada je ministarka Šćepanović pokušala da ukaže, u domenu svoje branše, na očiglednu grešku u zvanju lica koje je tog dana imenovano u Odbor direktora “Project-Consulting”-a a koje je predstavljeno kao inžinjer iako se radi o nekom ko je tek upisao fakultet koji bi trebao da mu donese za neki broj godina to zvanje, prenosi portal CdM.

“Mi nemamo dosta informacija o licima koja se imenuju u različite upravne odbore, osim što smo konstatovali i Centar za građansko obrazovanje (CGO) je to i javno iznosio da imamo ogroman broj imenovanja. Međutim, ovaj primjer može biti podstrek da se sva ta imenovanje provjere u dijelu postojećih uslova za imenovanje člana upravnog odbora tog, ali i drugih javnih preduzeća, institucija itd., i da li imenovanja lica zadovoljavaju tražene kvalifikacije i uslove koju ta pozicija nosi, kao i da li su podaci iz njihovih biografija tačni”, dodaje sagovornica CdM-a.

Upozorava da je u opisu dokumenta, na sajtu Vlade sada izmijenjen taj podatak u jednom dijelu, ali ne i konzistentno, što ukazuje i na aljkavost službe koja to obrađuje i može dovesti u zabludu nekog ko će te dokumente u budućnosti čitati i provjeravati.

“Bilo bi dobro da Vladu to ispravi u cijelom dokumentu, zbog transparentnosti rada i tačnosti podataka. Na drugoj strani, ostaje gorak ukus toga gdje nas je dovela partijska bahatost i koliko je pogažena svaka priča o zapošljavanju i napredovanju po zaslugama”, zaključila je Popović Trstenjak u razgovoru za CdM.