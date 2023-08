Samohrana majka javila se za posao biletarke, ali iz Morskog dobra koje je pozvalo sve radnike bivšeg operatera trajektne linije da se jave za posao, neće da je prime na razgovor Iz državne firme nijesu odgovorili na pitanja “Vijesti” u vezi tog slučaja.

Bivša radnica kompanije Pomorski saobraćaj M.R.L. tvrdi da uprkos javnim obećanjima koje je dao menadžment Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, ona do sada nije uspjela da pređe u tu državnu kompanijiu i nastavi da radi na mjestu biletarke gdje je prethodno bila zaposlena kod bivšeg privatnog operatera jedine trajetkne linije u državi Kamenari - Lepetane.

Menadžment te državne firme je u februaru pozivao zaposlene u Pomorskom saobraćaju da pređu u tu kompaniju i pomognu joj da uspostavi trajektnu djelatnost kojom se Morsko dobro nikada do tada nije bavilo.

Iz Morskog dobra za “Vijesti” u vezi ovog slučaja nijesu odgovorili na pitanja, dok nezvanični izvor iz državne kompanije navodi da su sva mjesta na pozicijama biletara popunjena.

M.R.L. (ime poznato redakciji) je samohrana majka dvoje djece koja kao podstanar živi u Bijeloj. Za “Vijesti” je kazala da je “trbuhom za kruhom”, došla sa sjevera Crne Gore u Herceg Novi gdje se prvo zaposlila kao šalterska radnica u sportskim kladionicama, a kasnije je prešla da radi u Pomorski saobraćaj. Tri godine je po ugovorima o radu na određeno, radila kao biletarka i kada je, kako kaže, ispunila zakonske uslove da je Pomorski saobraćaj morao zaposliti za stalno, Morsko diobro je preuzelo upravljanje trajektnom linijom. Budući da je njen dotadašnji poslodavac ostao bez osnovne djelatnosti. M.V.R. se kao i ostalih stotinak radnika Pomorskog saobraćaja našla u nezgodnoj situaciji jer je u kratko vrijeme i u neizvjesnim okolnostima oko toga što će se dešavati i ko će na kraju gazdovati trajektnom linijom, trebala da se opredijeli hoće li ostati kod dotadašnjeg poslodavca koji je javno svojim radnicima nudio plate i pravnu sigurnost najmanje pola godine nakon što mu je linija oduzeta ili preći kod novog poslodavca - Morskog dobra.

“Ja u prvi mah nisam prešla u Morsko dobro jer nisam bila sigurna kako će se cijela ta stvar oko preuzimanja trajekne linije završiti. Kada je postalo izvjesno da posao preduzima državna kompanija, odlučila sam da se javim na poziv jer su oni tražili radnike koji imaju iskustvo u radu na ovim poslovima, a ja sam u Pomorskom saobraćaju tri godine radila kao biljetar i znam sve aspekte tog dijela poslovanja trajektne linije. Međutim, Morsko dobro me na niz mojih pisanih i obraćanja telefonskim putem, do danas nije udostojilo nikakvog odgovora”, ispričala je M.V.R.

Sagovornica “Vijesti” koja zbog djece, nije željela da joj se ime pojavljuje u medijima, istakla je da je u više navrata razgovarala sa sekretaricom direktora Morskog dobra Mladena Mikijelja i da je na sva njena nastojanja da direktno telefonom razgovara ili se u kancelarijama državne firme sretne sa Mikijeljem i njegovim saranicima, bila blokirana bez obrazloženja zašto ne može da razgovara sa čelnim ljudima Morskog dobra o onome što su javno ponudili svim radnicima Pomorskog saobraćaja da pređu u državnu firmu.

M.V.R. je “Vijestima” proslijedila i dio komunikacije koju je mailom vodila sa Morskim dobrom. Ona je kazala i da njen slučaj nije usamljen, već da ima još nekoliko njenih bivših kolega iz Pomorskog saobraćaja koji su iskazali želju da pređu da rade u Morsko dobro, a kojima to takođe nije omogućeno, iako su u međuvremenu ta radna mjesta popunjavana drugim ljudima-novozaposlenima koji nemaju nikakvog iskustva sa radom na tim pozicijama, prenose Vijesti.

Morsko dobro “Vijestima” ni nakon sedam dana nije odgovorila na set pitanja u vezi slučaja M.V.R. i ostalih bivših radnika Pomorskog saobraćaja ili novozaposlenih u trajektnom odjeljenju ove državne firme. Iz te državne kompanije nisu odgovorili zašto uprkos javnim pozivima radnicima Pomorskog saobraćaja da pređu u Morsko dobro, do danas nisu zaposlili M.V.R.. Pitanja za Morsko dobro su, između ostalog,koliko je ukupno nekadašnjih radnika Pomorskog saobraćaja do danas prešlo na rad na trajektnoj liniji Morskog dobra i koliko je od njih do sada dobilo ugovore o radu na neodređeno, koliko je novih radnika Morsko dobro zaposlilo na trajektnoj liniji i koliko je od njih do sada dobilo ugovore o radu na neodređeno vrijeme, te koliko je bivših radnika Pomorskog saobraćaja i novih radnika koji nisu došli iz te kompanijezaposleno na radnim mjestima biljetara.

Prema nezvaničnim informacijama “Vijesti” Morsko dobro trenutno ima 12 zaposlenih biletara od kojih je pola došlo iz Pomorskog saobraćaja, a šestoro su u međuvremenu primljeni novi radnici. Pomorski saobraćaj nekad je imao 10 zaposlenih biljetara. Dobro upućeni izvor “Vijesti” iz Morskog dobra tvrdi da je ta fima primila sve bivše radnike privatne kompanije Pomorski saobraćaj koji su odmah odgovorili na njen poziv da pređu u Morsko dobro, te da M.V.R. tada nije bila među onima koji su pokazali interesovanje da pređu kod novog poslodavca.

“Nama su biljetari trebali tako da su ubrzo sva raspoloživa radna mjesta na tim pozicijama popunjena jer je pored šest starih biletara iz Pomorskog saobraćaja, primljeno još šest novih radnika. Dakle, već duže vrijeme kod nas na tim pozicijama više nema slobodnih radnih mjesta”, kazao je izvor “Vijesti”.

Prvi ugovori na neodređeno vrijeme

Prva grupa od 30-ak bivših radnika Pomorskog saobraćaja koji su bili prvi što su iz te kompanije prešli da rade u Morsko dobro, u četvrtak je dobila davno im obećane ugovore o radu na neodređeno vrijeme, prenose Vijesti.

Zbog toga što su menadžeri Morskog dobra dva puta do sada izigravali ranije radnicima data javna obećanja da će odmah biti primljeni za stalno, već su im nudili ugovore na određeno vrijeme od po dva mjeseca, zaposleni na trajektnoj liniji Morskog dobra su u proteklom periodu u par navrata prijetili štrajkom.

Do obustave rada nije došlo jer su radnici pristali na novo obećanje menadžera državne firme da će svi koji su prešli iz Pomorskog saobraćaja uskoro dobiti ugovore za stalno, sukcesivno kako im budu isticali aktuelni privremeni ugovori. Prva takva grupa od 30-ak radnika je u četvrtak potpisala nove ugovore za stalno, a do početka septembra to bi trebalo da bude slučaj i sa svima ostalima.

Radnici kažu da su uspjeli i da se izbore za obećane koeficijente za obračun zarada i visinu plata koju su im Mikijelj i predsjednik Upravnog odbora državne firme Blažo Rađenović obećali kada su ih ubjeđivali da dođu u Morsko dobro. Uprkos tim obećanjima Morsko dobroj e pokušalo da radnicima da manje plate nego što su ih nekada imali kod privatnog poslodavca.