Mujević je u Monteputu svakog mjeseca primao platu od 2.300 eura. Uzeo je otpremninu, ali i pored svih ovih činjenica Vlada ga je juče izabrala za direktora.

Izvor: Mondo/Goran Sivački

Vlada je na posljednjoj sjednici donijela rješenje o razrješenju direktora JU Zavod za geološka istraživanja Branka Vilotijevića i na tu funkciju imenovala Jonuza Mujevića. Međutim, ništa ne bi bilo sporno da Mujević nije krajem 2021. godine uzeo otpremninu od 58.400 eura i gotovo 7.200 koje je dobio na ime naknade štete za neiskorišćeni godišnji odmor. Dakle, za nepune dvije godine, Mujević sa uzetom otpremninom bi opet da sjedne u direktorsku fotelju, što je suprotno zakonu, piše CdM.

Zakon je u ovakvim slučajevima prilično jasan i u to smo se mogli uvjeriti na slučaju Saše Radovića, nekadašnjeg predsjednika Odbora direktora Budvanske rivijere, koji je bio imenovan za v.d. direktora nacionalne avio kompanije To Montenegro. Inspekcija rada je utvrdila da je Radović u decembru prošle godine nezakonito izabran na funkciju v.d. direkotra i kaznila državnu kompaniju sa hiljadu eura. On je 2021. godine uzeo otpremninu od Budvanske rivijere od 76 hiljada eura, a prema zakonu u narednih pet godina se ne može ponovo zaposliti u državnim preduzećima, osim ako ne vrati cijeli iznos otpremnine.

Radović je pristao da vrati otpremninu, ali je zauzvrat tražio da mu se garantuje puni mandat na čelu To Montenegra. Na kraju Vlada je prihvatila stav inspecije i razriješila ga, prenosi portal CdM.

Prema članu 21. stav 6. Zakona o radu, zaposleni kome je isplaćena otpremnina po osnovu sporazumnog prestanka radnog odnosa u privrednom društvu, ustanovi i drugoj službi čiji je većinski vlasnik država, ne može da se zaposli u privrednom društvu, u javnoj ustanovi i drugoj javnoj službi, državnom organu i organu državne uprave i organu, u periodu od pet godina od dana isplate otpremnine.

Gotovo identična situacija je sa Mujevićem, inspekcija provjerava cjelokupni slučaj.