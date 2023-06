SDT pokrenulo je istragu i tražilo od izvršnog direktora Rudnika uglja Pljevlja Milana Lekića da objasni ko je i po kojim kriterijumima formirao cijenu od 28,8 eura, po kojoj najveća pljevaljska kompanija prodaje mrki ugalj Elektroprivredi Srbije (EPS).

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Istovremeno, iz Specijalnog policijskog odjeljenja tražili su od čelnika te državne kompanije da im dostavi i kompletnu dokumentaciju o nabavci dampera.

Prema saznanjima “Vijesti”, SDT je krajem prošle godine otvorio istragu o tome, a SPO je posljednjeg dana maja od Lekića tražilo kopije kompletne dokumentacije koja se odnosi na nekoliko poslova, prenose Vijesti.

“Vijesti” su juče kontaktirale Lekića u vezi sa tim slučajem, on sinoć najavio da će danas odgovoriti na pitanja.

“Ugovor o nabavci broj 155/2022 od 16. maja 2022. godine, ugovor o nabavci 41/2022 od 9. maja 2021. godine, ugovor o kupoprodaji mrkog uglja broj 162/2022. zaključenog između Javnog preduzeća EPS i RUP, kao i izjašnjenje na sve okolnosti zaključenja predmetnog ugovora o poslovnoj saradnji”, piše u zahtjevu koji potpisuje šef SPO Predrag Šuković.

Osim toga, Lekić će pripadnicima SPO morati da dostavi pisano izjašnjenje o tome “kako je i na koji način došlo do ostvarivanja navedene poslovne saradnje” sa državnom kompanijom Srbije.

“I na koji način je formirana prodajna cijena uglja u iznosu od 28,8 eura, te da li je u vezi određivanja prodajne cijene rađena procjena ili istraživanje od strane stručnih lica u RUP-u”, naložili su istražitelji Lekiću.

Više puta javno je objavljeno da su rudnici uglja iz okruženja, EPS-u isti ugalj prodavali za 65-68 eura po toni.

Štetne poslove Rudnika u vezi ugovora sa EPS-om i nabavkom dva dampera u novembru prošle godine prijavili su iz Demokratske partije socijalista. Iz te stranke optužili su Lekića da je zaključio ugovor o kupoprodaji sa EPS iako je, po tvrdnjama DPS-a, znao da to nije realna cijena uglja. DPS tvrdi da je Lekić na taj način EPS-u pribavio protivpravnu imovinsku korist u razlici ugovorene i stvarne cijene uglja, a RUP-u pričinio štetu u istom iznosu, pišu Vijesti.

RUP isporučuje ugalj EPS-u po osnovu ugovora koji su krajem maja 2022. godine potpisali izvršni direktor najveće pljevaljske kompanije Milan Lekić i vršilac dužnosti direktora EPS-a Miroslav Tomašević, a kojim je predviđena prodaja 40.000 tona uglja.

“Cijene uglja su određene prema toplotnoj moći u odnosu na ugljeve koji se prodaju po osnovu široke potrošnje. Tako smo za ugljeve toplotne moći 10.000 kilodžula po kilogramu (kj/kg) imali definisanu cijenu od 36 eura po toni, pa smo na osnovu nje za ugljeve toplotne moći 8000 kj/kg izveli cijenu od 28,80 eura po toni. U međuvremenu, zbog velike energetske krize došlo je do rasta cijena uglja na tržištu, što će, svakako, uticati i na povećanje cijene uglja za EPS u narednom ugovoru”, objasnili su ranije iz RUP-a za “Vijesti” ovaj posao.

Iz najveće pljevaljske kompanije su pojasnili da se javnost u zabunu dovodila u medijskim interpretacijama u vezi sa ovim poslom, te da je cijena formirana na osnovu kalorične moći uglja, a ne na osnovu bazne cijene.

“Bazna cijena za prosječni kvalitet uglja od 8.000 kJ/kg koji prodajemo EPS-u na osnovu Ugovora o prodaji mrko-lignitnog uglja iznosi 28,80 eura (bez PDV-a), dok je, primjera radi, cijena za Termoelektranu Pljevlja (TEP) za toplotnu moć od 9.211 kJ/kg - 27 eura. To je cijena za sitne granulate iz važećeg cjenovnika. Za toplotnu moć od 9.211 kJ/kg, koja se distribuira TEP, cijena uglja za EPS iznosila bi 33,15 eura po toni, što je za 20 odsto više ostvarena cijena za istu kaloričnu moć u odnosu na TEP, a to je značajan procenat. Dakle, cijena od 28,8 eura vezana je za kvalitet toplotne moći od 8.000 kJ/kg po toni, pri čemu se, naravno, vrši korekcija cijene ponderisanjem u rasponu toplotne moći od 7.000 do 10.000 kJ/kg. Prilikom različitih medijskih interpretacija poslovnog aranžmana koji je uspostavljen između naše kompanije i EPS-a, nerijetko se javnost dovodi u zabunu tako što se, ne vodeći računa o kvalitetu uglja, plasiraju informacije da Republika Srbija kupuje ugalj po višestruko većim cijenama u odnosu na onaj koji EPS kupuje od RUP-a. Prosto, postoji razlika između našeg mrko-lignitnog uglja i mrkog uglja iz rudnika u Banovićima, jer se raspon kvaliteta uglja iz Banovića kreće od 18.000 do 20.000 kJ/kg, dok je toplotna moć našeg uglja između 8.000 i 14.000 kJ/kg”, pojasnili su iz RUP-a.

Pojasnili su da usluge transporta uglja do Prijepolja i utovara na željezničkoj stanici pokriva u cjelosti EPS, i da nisu vezane za ugovorenu cijenu uglja od 28,8 eura po toni, kao i da kompanija raspolaže dovoljnim količinama uglja za nesmetani rad Termoelektrane Pljevlja, uprkos činjenici da određene količine uglja isporučuje EPS-u.

Iz RUP-a tvrdili da ne mogu biti na gubitku iz posla sa EPS

Iz RUP-a su tvrdili da iz posla sa EPS-om ne mogu biti u gubitku, i da su pored konkretne finansijske dobiti koju će ostvariti benefiti za kompaniju višestruki, među kojima je stabilno tržište za plasman uglja što je veoma bitno pogotovo u slučaju što, tokom 2024. godine, zbog radova na ekološkoj rekonstrukciji TEP, prema određenoj procjeni, u periodu od oko osam mjeseci, nećemo prodavati ugalj našem glavnom kupcu, odnosno TEP-u.

“S druge strane, nakon završene ekološke rekonstrukcije niskokalorični ugljevi neće biti prihvaćeni od strane TEP, stoga, zdrava poslovna logika nalaže da takve ugljeve na vrijeme eksploatišemo i prodajemo, kako bismo izbjegli raubovanje ležišta. Podrazumijeva se, prilikom formiranja cijene prema EPS-u vodili smo računa o prihodima i rashodima i rezultatima poslovanja, nakon čega smo ustanovili da je krajnji rezultat pozitivan, i to je činjenica”, tvrdili su u Rudniku uglja.