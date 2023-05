UPSUL je novim privremenim produžavanjem papira izašla u susret Morskom dobru jer nije insistirala da se do momenta prestanka važenja dosadašnjeg privremenog sertifikata trajekta dokuje i da ima pregled trupa broda na suvom.

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama Crne Gore (UPSUL) dva dana pred isteka važenja dotadašnjih privremenih papira, opet je na ograničeni rok i uslovno produžila važenje sertifikata o sposobnosti za plovidbu trajektu “30. avgust” čiji je vlasnik i operater Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom.

Ovaj sertifikat prvobitno je UPSUL izdala prilikom upisa 53 godine starog trajekta pod crnogorsku zastavu, 10. marta. Rok važenja je bio do 21. maja uz kako je navedeno “uslov da se u navedenom periodu izvrše godišnji/međupregled/periodični pregledi u skladu sa zahtjevima tehničkih pravila UPSUL”. Rok važenja sertifikata sada je produžen do 21. oktobra, uz ispunjenje istih uslova koji su traženi prvi put. I ovaj sertifikat potpisuje načelnik Tehničkog inspektorata plovnih i plutajućih objekata, diplomirani inženjer brodogradnje Milo Radović, prenose Vijesti.

U novom sertifikatu u koji “Vijesti” imaju uvid piše da je nakon pregleda koji je u međuvremenu obavljen, utvrđeno da je “stanje strukture, mašina i opreme zadovoljavajuće i da brod za navedenu namjenu i područje plovidbe zadovoljava zahtjeve pravila za tehnički nadzor pomorskih bodova.” Inače, UPSUL je prilikom upisa trajekta pod crnogorsku zastavu brodu zvanično odredila sa stanovišta tehničkih standarda i zahtjeva koji se pred brod postavljaju, najmanje zahtjevno područje plovidbe 4 (plovidba unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnim morem Crne Gore).

Prema tvrdnjama dobro upućenog izvora “Vijesti”, UPSUL je novim privremenim produžavanjem papira izašla u susret Morskom dobru jer nije insistirala da se do momenta prestanka važenja dosadašnjeg privremenog sertifikata trajekta dokuje i da ima pregled trupa broda na suvom.

Ovo je, inače, neophodno kako bi se utvrdilo pravo stanje podvodnog dijela broda, pogotovo debljina limova na oplati i dnu korita broda koji su inače, nedostupni za pregled i ultrazvučna mjerenja debljine metala dok god se brod nalazi u moru. Međutim, to bi podrazumijevalo da “30. avgust” mora biti na nekoliko dana povučen iz saobraćaja dok se ne završi njegovo dokovanje u Bijeloj i pregled trupa broda na suvom. To bi, smatra izvor “Vijesti” u situaciji kada Morsko dobro raspolaže sa još dva iznajmljena trajekta, dovelo do problema u odvijanju saobraćaja na liniji Kemanari - Lepetane.

”Stoga je UPSUL bio blag i nije insistirao na dokovanju “30. avgusta” već je trajektu opet povremeno i uslovno, produžio papire na još pet mjeseci”, kazao je izvor “Vijesti”.

Dvije nedjelje nakon što je UPSUL 10. marta trajektu izdao prvi uslovni sertifikat, na trajektu je došlo do incidenta – pojave ogromne količine dima iz strojarnice dok su ukrcavali automobile u Kamenarima. Iz Morskog dobra tada su negirali da je na trajektu izbio manji požar iako su na brod došli vatrogasci, već su javno tvrdili da je u pitanju bio “manji kvar, usljed čega se pojavio dim”.